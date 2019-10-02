Куда пойти в Волгограде: День музыки, Октоберфест и барабанное шоу

Начало октября 2019 подарит волгоградцам множество ярких театральных премьер, гастроли звезд и новые концертные программы. Не менее интересными событиями станут фестивали – Дни музыки и Октоберфест. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить в Волгограде и Волжском с 2 по 10 октября и что будет интересного в ближайшее время.

ОКТОБЕРФЕСТ

5 октября в 17.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на Октоберфест. В программе - дегустация пенных напитков, традиционные немецкие закуски, игры и развлечения. Только для взрослых! Билет: 700 руб. 18+ Справки - т. (8442) 67-33-02.

Октоберфест в Сарепте будет веселым.Фото: Евгения ГУСЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ

С 1 по 13 октября Волгоградская филармония проводит международный фестиваль «День музыки». На трех площадках будут выступать звезды мировой сцены и местные мастера искусства.

2 октября в 18.30 - Stabat Mater, камерный оркестр Волгоградской филармонии и сводного хора. Валентина Смагина (сопрано), Наталия Семёнова (меццо-сопрано), за дирижерским пультом Душан Вилич (Сербия). Билеты Зал консерватории им. П.А.Серебрякова, ул. Мира, 5а. : 100 – 500 руб. 6+

3 октября в 18.30 - Classical crossover, Концерт Оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина. Солист Дмитрий Калинин, дирижер Галина Иванкова. ЦКЗ. Билеты: 200 – 600 руб. 6+

8 октября в 18.30 - концерт «Грани музыки: Голос. Орган. Оркестр». Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова. Солист - Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург). ЦКЗ. Билеты: 200 – 1000 руб. 6+

10 октября в 18.30 - концерт органной музыки, солист - Лукас Хаслер (Австрия). ЦКЗ. Билеты: 200 – 700 руб. 6+

4 октября в 16.00 - концерт Волгоградского академического симфонического оркестра посвящен 80-летию со дня рождения композитора Валерия Гаврилина. Дирижер Андрей Аниханов, солисты: Евгений Фан, Дарья Соболева, Александр Королев. Музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47. Билеты: 100 – 200 руб. 6+

Завершится фестиваль 13 октября в 17.00 в ЦКЗ феерическим гала-концертом «Созвездие виртуозов» с участием талантливых российских и зарубежных солистов и Волгоградского академического симфонического оркестра. В программе - академическая классика, сочинения современных композиторов и саундтреки из знаменитых кинофильмов. Солисты: Данила Мусихин (кларнет, Россия-Италия), Александр Поелуев (аккордеон, Ростов-на-Дону), Юлия Герцева (меццо-сопрано, Россия-Швейцария), Альберт Жмаев (скрипка, Волгоград), Игорь Гладилин (тромбон, Волгоград), дирижер Андрей Аниханов. Билеты: 200 – 700 руб. 6+

Т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

ДНИ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

3 октября в Волгограде вновь будут вспоминать Василия Шукшина – любимого многими кинорежиссера, сценариста, писателя и актера. В 15.00 в библиотеке №24 Волгограда (ул. 8-й Воздушной Армии, 35), которая носит его имя, пройдут Шукшинские чтения. В этом году почетной гостьей станет заслуженная артистка РФ Светлана Тома.

«АБСТРАКТНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

В четверг 3 октября Выставочный зал имени Черноскутова (Волжский, пр. Ленина, 97, т. (8443) 392-631) приглашает на «Абстрактную вечеринку» в экспозиции выставки репродукций Казимира Малевича и Василия Кандинского. Ровно в 18 часов 28 минут начнется экскурсия, а в 19.17 Михаил Покрашенко даст мастер-класс «Тайны композиции», где каждый сможет написать свою собственную абстрактную композицию. Также гостей ждет мастер-класс «Загадки витражной росписи». Все необходимые материалы предоставят. Количество мест ограничено. Предварительная запись.

РОК В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ

Волгоградцев 6 октября в 17.00 приглашают на благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных», цель которого - напомнить всем, что животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них. На сцену Harat’s Pub (ул. Комсомольская, 4) в этот вечер выйдут Synesthesia, рок-группа «Не кантовать!», #ВнеОчереди#, ППК-Последний Полет Карлсона, Radio City, Defectum Genetics, Megapolis, «Армада», The puhoviks и другие. Вход свободный, с собой можно принести любой корм или новые ошейники, поводки.

ВСТРЕЧА С ГЛЕБОМ ВЯТКИНЫМ

В среду 2 октября в 18.00 в музее Машкова (пр. Ленина, 21) пройдет творческая встреча с известным волгоградским художником Глебом Михайловичем Вяткиным и презентация каталога персональной юбилейной выставки «Глеб Вяткин 85». В программе - авторская экскурсия от Любови Яхонтовой и беседа с художником о творчестве, об искусстве и о жизни.

Глеб Вяткин приглашает. Фото: ВМИИ

ДЕТЯМ: «БАРАБАННОЕ ШОУ»

В «Старой Сарепте» снова новая интерактивная программа для детворы. На этот раз 5 октября в 11.00 и в 13.00 мальчишкам и девчонкам предлагают от души пошуметь. Ребятам покажут более 30 видов барабанов из разных стран мира: маршевые, африканские Джембе, латиноамериканские Гуиро, этнические рейнстики, космические глюкофоны и многие другие. Образовательную и познавательную часть совместят с яркой и шумной шоу-программой, которую проведет профессиональный музыкант Роман Кузнецов. Т. (8442) 67-33-02. Билеты: 200 руб. 3+

Концерты

«МУЗЫКА ПАРИЖСКИХ УЛИЦ»

4 октября в 19.00 в салоне «Твой звук» на Глазкова,1, (первая высотка от Европы Сити Молл) пройдет концерт-квартирник «Музыка парижских улиц». Для вас играют и поют: Юлия Суховерхова, Игорь Букаев, который приедет на один день из Москвы, и Илья Настасий. Вас ждут хорошие песни, отличный звук, чай, кофе и отличное настроение.

"M nilmontant". Юлия Суховерхова и ансамбль Марсель.M nilmontant. Julia Sukhoverkhova & ensemble "Marseille".

«НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ»

Известного российского телеведущего и режиссера Владимира Глазунова называют одним из лучших современных чтецов. Интонация, удивительный голос - ему удается затронуть душу каждого слушателя. «Ностальгия по настоящему» - так называется его авторская программа, с которой он приедет в Волгоград.

Во время концерта Владимир напомнит о самом настоящем – чистом, светлом, добром. А также с удовольствием расскажет о многочисленных звездных гостях программы «Рожденные в СССР» на телеканале НОСТАЛЬГИЯ, которую в прямом эфире он ведет уже 15 лет.

Композитор Сергей Сиротин украсит концерт живым звуком. Также волгоградцев ждет еще одно открытие - поэзия Галины Заренковой.

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4.

6 октября в 18.00.

Билеты: 100 руб. Оформить заявку на коллективные пригласительные билеты (бесплатные) -т. 89850487784. 12+

Все важные фразы должны быть тихими... Читает Владимир Глазунов. Стихи..все важные фразы автор Ок Мельникова читает Владимир Глазунов Рожденные в СССР телеканал Ностальгия

ГРУППА «СТРАННИКИ»: «БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ»

Группа «Странники» популярна не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. В концерте «Бродячие артисты» прозвучат самые узнаваемые хиты российской и зарубежной эстрады и их уникальные кавер-версии.

ДК «Профсоюзов», пр. Ленина, 4.

5 октября в 17.00.

Билеты: 150 – 350 руб.

ИГОРЬ БУТМАН И МОСКОВСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана в этом году отмечает 20-летний юбилей. Сегодня в нем играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. Коллектив, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», активно гастролирует в России, Европе и США. Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-Холле, Линкольн-Центре, легендарном джазовом клубе «Birdland» и других престижных концертных площадках мира. 9 октября состоится юбилейный концерт в Волгограде. Среди музыкантов будет российский пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. В качестве гостьи в городе-герое также выступит джазовая певица Fantine из Австралии.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4.

9 октября в 19.00.

Билеты: 1000 - 3500 руб. 6+

Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана в этом году отмечает 20-летний юбилей. Фото: афиша

Не пропусти!

ДМИТРИЙ БОЗИН: «И-НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!»

Любителей театра, хорошей поэзии и музыки Волгограда этой осенью ждет откровение: сольная музыкально-поэтическая программа «И НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!» Дмитрия Бозина. Зрители знают его как ведущего артиста Театра Романа Виктюка. Блистательные роли в «Служанках», «Саломее» и других знаковых спектаклях театра завоевали сердца многих. А еще он снимался в фильмах «Ростов-папа», «Бедная Настя», «Веревка из песка», «Грехи отцов», «Гамлет XXI века».

У моноспектаклей Дмитрия Бозина особая эстетика и магия. Волгоградцев ждет полуторачасовое исследование природы любви, возможность окунуться в свою личную историю, заново пережить лучшие моменты и насытиться эмоциями. Гитарные рифы и рояль, джаз, свинг, рок-н-ролл, поэтические и музыкальные импровизации, а еще энергетика любви, которую транслирует залу актер, режиссер и поэт.

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4. Т.8-902-654-63-60.

18 октября в 19.00.

Билеты: 500 – 2000 руб. 12+

Дмитрий Бозин. Фото: афиша

ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС: «КВАРТИРНИК»

В конце октября на сцене Музыкального театра пройдет «Квартирник у Маргулиса». Так называется новая программа легендарного музыканта, решившего воссоздать неповторимую атмосферу времени, в котором выросло несколько поколений. Он расскажет о квартирниках, о подпольных концертах, о том времени и о многом другом таком близком и родном. А о чем споет Маргулис, знает только он сам. Но то, что «Шанхай блюз» зал будет петь хором, даже не сомневайтесь!

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4.

22 октября в 19.00.

Билеты: 1500 - 4000 руб. 12+

В конце октября на сцене Музыкального театра пройдет «Квартирник у Маргулиса».Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выставка

«ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ»

В музее «Память» открылась выставка «История городской площади», которая на примере главной городской площади расскажет о двух революциях, Гражданской войне, Сталинградской битве, послевоенном восстановлении города, возвращения к мирной жизни и современном развитии. В экспозиции - фотографии и документы из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», областного краеведческого музея, а также из личных коллекций.

Музей «Память», площадь Павших борцов, 2, т. (8442) 38-60-67. Выставка будет работать до 27 января.

Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Театры

«ТИХИЙ ДОН»

Казачий театр представляет сценическую версию великого романа Шолохова «Тихий Дон». Главная тема спектакля - казаки, их прошлое, настоящее и будущее. Бурные перемены в стране ломают души, разбивают сердца, но люди, ошибаясь и путаясь, все ищут дорожки друг к другу.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94.93.68, 8.937.706.13.04.

5 октября в 17.00.

19 октября в 18.30.

Билеты: от 200 руб. 12+

"Тихий Дон". Фото: Казачий театр

«ПОРОСЕНОК ЧОК»

Музыкальная сказка расскажет ребятам, что может сделать смелый, смышленый и веселый Поросенок Чок, если его хочет съесть злой, голодный Волк. Вместе со своей мамой Свиньей и друзьями – Зайкой и Ежом он непременно найдет выход. Этот спектакль о взаимовыручке и дружбе. И о том, что зло обязательно должно быть наказано.

Театр кукол, пр. Ленина, 15. Т.: (8442) 383-383, 8-960-880-68-90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

5 октября в 11.00 и в 13.00.

Билеты: 250 – 400 руб. 3+