2019-10-02T16:16:40+03:00
Общество

Извилистые тропы и изогнутые скамьи: на склоне поймы Царицы берегут каждое дерево

Архитекторы проекта каждый день вносят правки на местности
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Это первый парк в городе, где так бережно защищают деревья.Это первый парк в городе, где так бережно защищают деревья.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Очень часто в нашей стране проекты благоустройства рисуют одни люди, воплощают их в жизнь – другие, и при этом ни та, ни другая стороны не взаимодействует друг с другом. Иначе откуда каждый день в соцетях фото столбов посреди тротуара, закатанных в бетон стволов деревьев, упирающиеся в забор пешеходные переходы прочие «шедевры»? К счастью, при благоустройстве правого склона реки Царицы в Волгограде такого не будет: каждый день архитекторы компании-проектировщика с утра до вечера работают на стройплощадке и проверяют работу подрядчика. Рабочие могут обратиться к ним по любому вопросу. И если на пути пешеходной дорожки оказывается дерево, тут же вносятся изменения в проект, и дорожка огибает растение, не повредив его.

Стволы не закатают в бетон: оставили пространство для жизни и роста. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Стволы не закатают в бетон: оставили пространство для жизни и роста.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Дорожки в обход деревьев – это еще и интересное ландшафтное решение. Главное для нас - сохранить живописный вид парка, - говорят архитекторы.

У подрядчика задача – закончить благоустройство до конца года. Сейчас на склоне вовсю мостят тротуары, тропы здоровья, позже установят фонари и парковую мебель.

Горожане обозвали дорожки в парке пьяными, но заботу о деревьях оценили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Горожане обозвали дорожки в парке пьяными, но заботу о деревьях оценили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мебель будет в современной стилистике, хотя и несколько минималистичной, чтобы не отвлекать посетителей парка от красоты природы, - отмечают разработчики проекта. Дизайн малых архитектурных форм – тоже дело рук проектировщиков, производитель у скамеек и прочих предметов парковой мебели будет местный. Скамейки для парка делают, в том числе, и извилистой формы - они повторят изгибы дорожек. И будут очень длинными.

К юбилею Александры Пахмутовой готовят сквер с тротуаром в виде клавиш фортепиано. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К юбилею Александры Пахмутовой готовят сквер с тротуаром в виде клавиш фортепиано.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Бабушка в сети: оператор бесплатно научит пожилых людей Волгограда пользоваться интернетом и смартфоном
Запущена всероссийская бесплатная онлайн-платформа gramota.mts.ru для обучения людей старшего поколения основам работы на мобильных устройствах и безопасности в интернете
Новости 24
Волгоградстат: среднемесячная зарплата волгоградца - 31875 рублей
В волгоградском приюте "Дино" за сентябрь помогли 166 животным
Под Волгоградом артиллеристы уничтожили противника с помощью «Торнадо»
В Волгограде на базе 25-ой больницы появится новый перинатальный центр
Волгоградка внесла в Росреестр ложную информацию о самострое, чтобы тот не снесли
Сообщения о минированиях в Волгограде оказались ложными
В следующем году 4,5 тысячи переписчиков с планшетами придут к волгоградцам домой
Безопасность: осторожно - угарный газ
В Волгограде фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку полицейским
Следователи узнали, кто вербовал астраханок для помощи экстремистам
В Волгограде задержали «цветочного» грабителя
Руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова оштрафовали на 50 тысяч рублей