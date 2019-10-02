Извилистые тропы и изогнутые скамьи: на склоне поймы Царицы берегут каждое дерево

Очень часто в нашей стране проекты благоустройства рисуют одни люди, воплощают их в жизнь – другие, и при этом ни та, ни другая стороны не взаимодействует друг с другом. Иначе откуда каждый день в соцетях фото столбов посреди тротуара, закатанных в бетон стволов деревьев, упирающиеся в забор пешеходные переходы прочие «шедевры»? К счастью, при благоустройстве правого склона реки Царицы в Волгограде такого не будет: каждый день архитекторы компании-проектировщика с утра до вечера работают на стройплощадке и проверяют работу подрядчика. Рабочие могут обратиться к ним по любому вопросу. И если на пути пешеходной дорожки оказывается дерево, тут же вносятся изменения в проект, и дорожка огибает растение, не повредив его.

Стволы не закатают в бетон: оставили пространство для жизни и роста.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Дорожки в обход деревьев – это еще и интересное ландшафтное решение. Главное для нас - сохранить живописный вид парка, - говорят архитекторы.

У подрядчика задача – закончить благоустройство до конца года. Сейчас на склоне вовсю мостят тротуары, тропы здоровья, позже установят фонари и парковую мебель.

Горожане обозвали дорожки в парке пьяными, но заботу о деревьях оценили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мебель будет в современной стилистике, хотя и несколько минималистичной, чтобы не отвлекать посетителей парка от красоты природы, - отмечают разработчики проекта. Дизайн малых архитектурных форм – тоже дело рук проектировщиков, производитель у скамеек и прочих предметов парковой мебели будет местный. Скамейки для парка делают, в том числе, и извилистой формы - они повторят изгибы дорожек. И будут очень длинными.