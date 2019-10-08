Под Волгоградом иномарка протаранила рынок с людьми: четверо в больнице

Разбитая «Тойота Камри» и остатки торговых лотков – так сейчас выглядит место крупной аварии, которая произошла на 38-ом километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Это поселок Новый Рогачик, через который пролегает оживленная магистраль. По обочинам магазинчики и киоски, а вблизи самой дороги сидят местные продавцы. Трое из них попали под колеса неуправляемой иномарки.

ДТП случилось в девять утра: 41-летний мужчина за рулем серебристой «Тойоты» летел в сторону Ростова-на-Дону. Он так спешил, что решил пойти на обгон. Рискованный маневр обернулся непредсказуемо: сначала иномарка зацепила «Киа Рио», которая ехала попутно, а потом и вовсе вылетела на левую обочину, где спокойно торговали люди. Конечно, никто не успел отреагировать.

Под колеса "Тойоты" попали три продафщицы, одной из них торвало ногу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Больше всех пострадала 75-летняя пенсионерка, у пожилой женщины оторвало правую стопу. Закрытый перелом правого бедра со смещением получила 62-летняя женщина, ушиб грудной клетки диагностировали у 63-летней волгоградки. Их срочно госпитализировали в больницу № 25 Волгограда. Травмы получила пассажирка «Тойоты» - 32-летняя женщина. Ее увезли в медучреждение с ушибом тазобедренного сустава.

Сам виновник аварии – опытный водитель с 23-летним стажем. Он был абсолютно трезв, ехал недолго, всего один час, при себе имел все документы.

Полицейские проводят проверку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По факту ДТП проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.