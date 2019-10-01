Депутат-миллиардер отказался от зарплаты в Волгоградской облдуме

Депутат-миллиардер Олег Савченко будет работать в Волгоградской областной Думе бесплатно. Хотя как председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона вполне мог бы получать заплату. Но с доходом выше 19 миллиардов рублей в год потеря двух миллионов «депутатских» не проблема. К тому же в противном случае Савченко пришлось бы оставить свой бизнес. Скорее всего, откажутся от положенного им денежного довольствия и еще несколько народных избранников, имеющих солидные капиталы. Но, тем не менее, экономии бюджетных средств не случится. Наоборот, получающих зарплату депутатов в волгоградской облдуме станет больше. Соответствующий документ парламентарии региона по-быстрому приняли на первом заседании.

- Олег Владимирович будет работать в Думе на освобожденной основе. Это никак не повлияет на качество его работы в комиссии. А свою штатную зарплату председателя комиссии он уступит другому депутату, возможно, своему заместителю, - рассказал «КП-Волгоград» помощник депутата Савченко.

Уже поделившие портфели законотворцы продолжают распределять полагающиеся народным избранникам бонусы. Желающих получать заплату в облдуме депутатов немало. К тому же на первом заседании региональные парламентарии по-тихому и без обсуждения успели принять изменения в статью 2 закона Волгоградской области «О некоторых вопросах деятельности Волгоградской областной думы», которые снимают ранее действовавшие ограничения по финансированию депутатов. Для этого за пару минут провели заседание профильного комитета, а потом так же быстро приняли законопроект в двух чтениях.

На принятие законопроекта депутаты потратили меньше пяти минут.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Согласно прежней редакции закона, «количество депутатов Волгоградской областной Думы, работающих на профессиональной постоянной основе, не должно быть более 16 человек». Всего их 38. Но на денежное довольствие и престижные служебные иномарки ранее могли рассчитывать только председатель Думы, его замы, руководители комитетов и комиссий, лидеры фракций.

- Обсудили этот вопрос и решили, что если есть какие-то специальные задачи в связи с расширением деятельности Думы, то возможно вводить дополнительные ставки тем, кто будет заниматься тем или иным направлением. Например, в любом комитете есть не только председатель. У него может быть по четыре - пять направлений деятельности. Поэтому в дальнейшем можно практиковать, чтобы кто-то из заместителей тоже будет работать на постоянной основе и курировать несколько направлений. Одобрить каждую кандидатуру должен Совет Думы. Это нормальный рабочий процесс, - прокомментировал «КП-Волгоград» депутат облдумы Алексей Волоцков, который возглавил парламентский комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

Депутат уверен, что хотя такое решение и принято, но никто злоупотреблять этим не будет. Но текст принятого на заседании документа на сайте пока так и не опубликован.

Напомним, в областной Думе IV созыва все депутаты могли работать на постоянной основе. Пятый созыв «закрутил гайки», и на приятные бонусы, машины и денежное довольствие давала право только руководящая должность. Теперь этих ограничений нет.