Жизнь на волоске: после жуткой аварии две школьницы и их друг находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Это была авария лоб в лоб. На автодороге «Октябрьский-Шебалино» в Волгоградской области столкнулись «пятнадцатая» и «девятка». Русские машины сложились гармошкой, не оставляя шанса 32-летнему водителю ВАЗ 2115 и калеча всех пассажиров. Сейчас виновник аварии 21-летний житель села Кривая Музга находится в больнице в тяжелейшем состоянии – ему удалили селезенку, у него серьезная травма головы. Состояние остальных не на много лучше.

ПРОВОЖАЛИ

Вечером 28 сентября большая компания молодежи собралась в селе Кривая Музга. Были и местные, и приезжие из соседнего Октябрьского. Обсуждали фотки, кто с кем встречается, последние сплетни из лицея, где многие учились. Когда стемнело, двое ребят попросили Степана Стояненко, самого старшего из них и единственного, у кого была машина, подвезти их до Октябрьского. Сначала парень отказывался: поздновато, уже бы и по домам. Но пожалел: не пешком же народ пойдет. В машину сели всемером. Девчонки потеснились, сели на коленки. До села добрались без приключений. Обратно ехали свободней: впереди водитель, его 17-летний друг, сзади три подружки – 14-летние школьницы.

ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ

Как рассказывают очевидцы, водитель «десятки» решил обогнать «Шевроле», который ехал впереди. Но, не рассчитал маневр. Водитель «десятки» выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 2115. За рулем «пятнадцатой» был 32-летний молодой ученый. Он ехал с пятилетним ребенком: его родители живут в Калачевском районе, ездил навестить. Дмитрий Астахов погиб еще до приезда «скорой». Травмы оказались смертельными. Мальчик был в специальном кресле, поэтому выжил.

Виновник аварии сейчас в реанимации. У него многочисленные травмы, в том числе разрыв селезенки, которую пришлось удалить, опасная травма головы. Шансы выжить у него небольшие, но есть.

- У сестры переломы обеих рук, сломана нога, удар грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, - говорит Анна, сестра одной из восьмиклассниц Дарьи. - Ей сделали операцию. Она пришла в себя. Думали отключить от ИВЛ, но она не может пока самостоятельно дышать из-за сдавленных легких. К ней приезжали родители. Возможно, через пару дней ее переведут в обычную палату.

Ее подруга Зарина также в тяжелом состоянии: у нее черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, разорвана губа. Девочка еще не пришла в себя. Ее также должны были проопериирвоать.

Их подруга получила перелом и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице, но в обычной палате. Также под присмотром врачей и 17-летний друг водителя.

Был ли Степан Стояненко трезвым или пьяным можно будет сказать только после получения анализов крови – а их делают не один день. Также врачи смогут дать информацию и по состоянию на момент аварии самих школьниц.

- Я не верю, что Степа был пьян. Они не пьет и в тот вечер тоже был трезвым. Он отучился в ПТУ в Калаче, сходил в армию, подрабатывал, собирался найти хорошую работу. Он замечательный человек: добрый отзывчивый.

Если парень выживет, ему предстоит ответить за смертельную аварию с пострадавшими.

Похороны Дмитрия Астахова состоялись 1 октября. Проститься с Дмитрием пришли родственники и коллеги по Волгоградскому университету. Он был одним из лучших энтомологов в Волгограде.

Дмитрий Астахов был увлеченным наукой человеком. Фото: соцсети

- Он был человеком дела, всегда горел своей работой и жизнью в целом. Ему нравилось то, что он делал, и поэтому сам старался воспитать в нас любовь к делу, которым бы мы ни занимались. А как человек он всегда оставался отзывчивым и душевным. Незыблемая колонна, возле которой можно было спокойно вздохнуть, зная, что Дмитрий Михайлович не оставит никого в трудную минуту, - отзываются об ученом его коллеги и ученики.

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