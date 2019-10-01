В Волгограде ревнивец избил, обкорнал под мальчишку и изнасиловал подругу-студентку

Для ревнивцев даже повода не надо для скандала: взгляд на прохожего, «привет» знакомому в соцсетях или обычный «лайк». К сожалению, кто-то из-за ревности превращается из человека в настоящего зверя.

20-летняя студентка одного из волгоградских вузов дружила с ровесником уже давно. Парень не учился, жил с мамой, иногда неофициально подрабатывал, чтобы сделать подарок к 8 Марта или на день рождения. И девушку почти все устраивало, кроме одного: молодой человек был безумно ревнив. Он закатывал ей скандалы постоянно. В конце июля волгоградец назначил свидание на одной из остановок в Краснооктябрьском районе: мол, сходим, прогуляемся. Но вместо променада он сначала начал оскорблять ее, обвиняя в измене, затем вытащил из рюкзака топор. Волгоградка пыталась убежать, но отморозок догнал ее и стал методично избивать. Кричать она боялась – тот пригрозил ее убить. Затем он достал приготовленные заранее ножницы и отрезал ей волосы под корень. После такой экзекуции он потащил ее в один из заброшенных дачных домиков. там он снова ее избил, затем с особой жестокостью изнасиловал.

Напоследок насильник отобрал у нее телефон и потребовал 20 тысяч рублей. Мол, если она их не найдет в ближайшее время, он ее найдет и повторит все тоже самое, а в конце убьет. Девушка отдала мобильник. В тот же день студентка отправилась в полицию, где написала заявление на бывшего парня.

Сейчас этим делом занимаются следователи Краснооктябрьского отдела СУ СК по Волгоградской области. Молодой человек свою вину отрицает: не избивал, волосы не обрезал, не насиловал и не угрожал. Жертва все это придумала, чтобы отомстить.

Но улики подтверждают слова волгоградки. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за изнасилование, разбой, угрозу убийства, вымогательство. По совокупности статей молодого человека ждет огромный срок.

Кстати, родители парня с трудом верят в обвинения. Ведь их сын в обычной жизни хороший и неконфликтный мальчик.