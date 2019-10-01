Должны ли пенсионеры платить за капремонт и кому положены льготы

- Маме скоро 70 лет исполняется. Дом ее должны капитально ремонтировать только через 11 лет. Слышала, что с определенного возраста пожилым людям взносы можно совсем не платить. Расскажите, какие льготы положены пенсионерам?

Светлана Владимировна.

- Жилищным кодексом РФ и Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах…» оплата взносов на капитальный ремонт - это обязанность собственника помещений. При этом ее исполнение не зависит от возраста, социального статуса, уровня доходов и иных обстоятельств. Но субъекты РФ могут предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

В Волгоградской области компенсацию могут получать одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие 70 лет, - в размере 50%, а с 80 лет - 100 %. Такие же выплаты положены членам семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Учтите, что при начислении компенсации будут учитывать региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. Другими словами, компенсация может рассчитываться не на всю занимаемую площадь. Так, на одиноко проживающего пенсионера это будет 46 кв.м. х 6,13 рубля (минимальный размер взноса в фонд капремонта за 1 кв. м общей площади на 2019 год) = 281,98 рубля.

Для семьи из двоих совместно проживающих неработающих пенсионеров учитывать будут по 25 «квадратов» - 50 метров на двоих, на троих - 54, на четверых - 64, на пятерых - 70. Если вы уже получаете субсидию на оплату ЖКУ и взносов за капремонт, то ее из суммы вычтут.

При этом членами семьи в данном случае являются совместно проживающие супруги, братья, сестры, а также дети и родители. А вот получить льготы можно только в отношении одного помещения, являющегося местом жительства собственника.

ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ

Даже по достижении 70 – 80 лет пенсионерам за капремонт платить придется. Льгота предоставляется в виде компенсации. Причем носит заявительный характер – автоматически по достижении определенного возраста выплаты не начислят.

Обращаться для получения компенсации нужно не в фонд капремонта, а в соцзащиту или МФЦ по месту жительства. Выплаты производят ежеквартально за истекший квартал.

Еще одним обязательным условием получения компенсации является отсутствие у собственника помещения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт. Также право сохраняется при заключении и (или) выполнении соглашений по погашению задолженности.

НА ЗАМЕТКУ

Какие понадобятся документы

- Паспорт;

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- документы, подтверждающие родство и удостоверяющие личность членов семьи (не представляются одиноко проживающими);

- трудовая книжка собственника и членов семьи - при их наличии;

- решение суда, устанавливающее место жительства (представляется в случае отсутствия отметки о месте жительства в паспорте);

- платежные документы или иные документы, содержащие сведения о размере начисленного взноса на капремонт, а также документы, подтверждающие уплату;

- соглашение о погашении задолженности по оплате ЖКУ и документы, подтверждающие его выполнение (в случае наличия задолженности);

- документ, подтверждающий полномочия (в случае подачи заявления представителем);

- реквизиты лицевого счета в банке;

- согласие на обработку персональных данных.

Принести нужно заверенные копии, либо подлинники - тогда копии должен снять специалист, принимающий документы. Все остальное запросят по межведомственному взаимодействию.