Дату поверки счетчика укажут в платежке

Счетчики на воду, установленные в квартире, позволяют прилично сэкономить. Но многие забывают, что их нужно периодически менять и еще чаще поверять - проводить процедуру измерения точности прибора учета. Межповерочный интервал счетчиков холодной воды составляет 6 лет, горячей - 4 года, но для некоторых устройств этот срок может быть гораздо дольше. И, как показывает практика, многие волгоградцы просто забывают вовремя проверять работоспособность приборов учета.

Не прошедший вовремя поверку водомер может давать сколь угодно верные показания, но действительными они признаны не будут. А сам прибор в этом случае считается неисправным. По истечению срока поверки, согласно законодательству, плата за коммунальную услугу в течение трех месяцев выставляется по среднемесячному объему потребления, после - по нормативу. Что сводит экономию к нулю.

Чтобы этого не происходило, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» начали уведомлять жителей многоквартирных домов Волгограда, перешедших на прямые договоры, о дате очередной поверки приборов учета. Информацию о сроке поверки индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды будут указывать в квитанции за коммунальные услуги.

- Постановление Правительства РФ № 354 обязывает собственников следить за исправностью установленных в квартирах индивидуальных приборов учета (ИПУ). Для этого необходимо своевременно проводить их поверку. При этом конкретные даты поверки зависят от модели. Сроки указаны в документах, котррые выдаются при установке водомера, - отмечают в ресурсоснабжающих компаниях.

Данные об индивидуальных приборах учета при переходе домов на прямые договоры поставщикам ресурсов должны передавать управляющие компании и ТСЖ. Но не все они это делают. Поэтому волгоградцам лучше самим сообщить сведения о дате поверки в ресурсоснабжающие организации, если таковых в квитанции не оказалось.

КАК ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ

Для этого нужно написать заявление в свободной форме, приложить к нему копии технических документов на внутриквартирные счетчики, и передать все это в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» любым удобным способом:

- лично на расчетном участке,

- через личный кабинет на сайте www.ivc34.ru,

- отправив письмо по электронной почте info@ivc-gkh.ru или на адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, 9А, офис 7.

Также эти данные можно сообщить сотрудникам «Концессий» во время поквартирного обхода.

После перехода дома на прямой договор с поставщиками ресурсов, их сотрудники могут прийти к вам домой, чтобы проверить состояние индивидуальных счетчиков, целостность пломбы, получить актуальные данные по количеству собственников и фактически проживающих. Прежде, чем пустить проверяющих в квартиру, попросите их показать служебное удостоверение. А чтобы наверняка не нарваться на мошенникоа, позвоните в клиентский центр «Концессий водоснабжения» по номеру: (8442) 99-67-96.

Учтите, контролеру нужен доступ только к месту, где расположены счетчики. Проверяют приборы учета абсолютно бесплатно и никогда не предлагают что-либо приобрести. Если же вам настойчиво навязывают какую-либо платную услугу, помните: перед вами, скорее всего, мошенники.