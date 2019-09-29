Осторожно, мошенники: волгоградец «купил» биткоины за 2 млн, а со счета пенсионерки исчезли 7 млн

Волгоградцам регулярно напоминают о мошенниках, которые нагло и в некоторых случаях совершенно безнаказанно обманывают простых людей, причем на целые миллионы. Но сколько бы не говорили об этом, жители области продолжают отдавать кровно заработанные деньги аферистам. Только 28 сентября в полицию поступило два заявления, общая сумма украденного – 9 миллионов рублей.

ПОКУПАЛ БИТКОИНЫ

Желание быстро и много заработать сыграло с 60-летним жителем Советского района злую шутку. Вот уже несколько месяцев он надеялся обогатиться на купле-продаже криптовалюты. Конечно, это требовало вложений, и пенсионер вложился. Правда, себе в убыток.

- С июля 2019 года он частями переводил свои деньги на счета неизвестных, полагая, что тем самым покупает биткоины. Однако спустя месяцы, когда сумма переводов достигла 2 млн рублей, мужчина усомнился в совершенных им сделках, а позже выяснил, что эти деньги уходили на счета мошенников, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ПУГАЮТ СПИСАНИЕМ И САМИ СПИСЫВАЮТ

О схеме «Ваш счет взломали и списали средства» знают все, но люди упорно продолжают верить аферистам. 63-летняя жительница Руднянского района дорого заплатила за наивность – мошенники списали с ее карты целых 7 миллионов рублей! Случилось это несколько дней назад. «Сотрудник службы безопасности банка» напугал женщину тем, что ее деньги в опасности, попросил продиктовать все данные счета, а также пароли, которые приходили в смс-сообщениях. Пенсионерка все выполнила, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. - В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание подозреваемых в мошенничестве, - прокомментировали в Главке. - Напоминаем, что все связанные с деньгами сделки, во избежание мошеннических действий, необходимо решать лично с уполномоченными сотрудниками в офисах финансовых учреждений!