«Красота - портрет души»: студентка из Волгограда попала в ТОП-100 лучших фотографов от 35AWARD

От людей часто можно услышать - «Я не фотогеничен»? Потому многие не любят фотографироваться, а уже тем более делать портретные фото. Все это глупости. Когда я увидела фотографии юной волгоградки с редким именем Аксения, поняла, что красота - это наша неповторимость. Девушка обладает особым даром: видеть красоту, скрывающуюся за повседневными масками.

"Природная красота безупречна!" Фото Аксении Шапоровой.

Наверно именно этот дар и позволил ей сделать фотографии, которые вошли в ТОП лучших фото конкурса 35AWARDS в номинации «мужской черно-белый портрет». А сама Аксения Шапорова попала в «сотню» лучших фотографов этой международной премии в 2019-м. Чтоб вы понимали: всего в конкурсе участвовало более 4 тысяч фотографов из 116-ти стран мира. На конкурс было представлено почти 10 тысяч фотографий.

Аксения впервые участвует в конкурсе, и сразу попала в ТОП. Фото Аксении Шапоровой.

ИЗ ПОЛИЦИИ В СТУДИЮ

Сегодня Аксения учится на втором курсе Волгоградского государственного института искусства и культуры. С фотоаппаратом не расстается, ценит свободу. А когда-то мечтала о погонах и строгом режиме.

- Не скрою, фотографировать я любила с детства: то и дело устраивала подругам фотосессии. Но связывать свою жизнь с этим я точно не планировала. Я собиралась стать полицейским. Закончила технологический колледж по специальности «Правоохранительная деятельность», поступила в институт на юриста. А потом в последний момент забрала оттуда документы. Я вдруг поняла, что хочу творить. Долго искала себя. И только через два года поступила во ВГИИК, - вспоминает Аксения.

"Я хочу донести всем и каждому - вы прекрасны!" Фото Аксении Шапоровой.

- Почему именно портретная фотография? Это ведь самый сложный жанр.

- Это единственная категория фотографии, через которую я могу выразить себя и полноту внутреннего мира человека.

«Кажется, что она вот-вот ускользнёт и заберёт частичку того, кто посмотрел на неё». Фото Аксении Шапоровой.

«И ЕСТЬ Я»

Портреты Аксении действительно особенные. Вы не найдете в ее работах безупречных моделей, хорошеньких деток или харизматичных мачо. Ее модели - люди с необычной внешностью.

Фото Аксении Шапоровой.

- Мои музы - люди, обладающие особенной красотой. Они могут быть усыпаны веснушками, иметь большие уши, необычные родинки или длинные роскошные волосы. Меня манит их ничем не прикрытая природная естественность, искренняя, не наигранная, не испорченная. Я могу часами гулять по городу в поисках интересных необычных лиц. Если вижу, пытаюсь подружиться и уговорить на сьемку. Часто пугаются, да, - смеется девушка. - Но чаще - соглашаются.

Вспоминает, как увидела пару - парня и девушку, голосующих на обочине, и не смогла оторвать от них глаз.

В этих лицах можно увидеть душу человека. Фото Аксении Шапоровой.

- Я заставила друга вернуться за ними и всю дорогу уговаривала незнакомцев на фотосессию. И «ура», они согласились. Девушке так понравились в итоге фотографии, что она подарила мне на память фенечку - на счастье, - рассказывает Аксения.

Волгоградка мечтает убедить, таким образом, всех и каждого, что человек прекрасен сам по себе, а красота - понятие относительное.

- Я хочу им донести - «вы прекрасны». У меня в планах даже есть проект, который будет называться «И есть я». Этим проектом я хочу призвать парней и девушек нести в массы свою природную уникальность, не маскироваться, не меняться, а любить себя. Ведь интересным делают человека не модная чёлка и наращённые ресницы, а улыбка и любовь к своему делу, - уверена студентка.

Встречаются у девушки и такие работы. Фото Аксении Шапоровой.

Конкурс 35AWARDS стал для Аксении первым (Хотя нет - она еще участвовала в региональном этапе молодежных Дельфийских игр и была награждена дипломом). И сразу знаковым. Но, думаем, не последним.

- У меня есть мечта - персональная выставка. Кто знает, может скоро и она осуществится, - улыбается Аксения Шапорова.