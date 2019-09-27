ВТБ внедрил кампусный проект в ВолгГТУ

Новый сервис разработан и реализован при поддержке банка ВТБ.

Карта ВТБ, выпущенная в рамках данного зарплатного проекта, представляет собой универсальный идентификатор в новой кампусной системе вуза, объединяя в одной карте финансовый инструмент для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ВолгГТУ, а также пропуск на территории университета и общежития. Реализация кампусного проекта позволила обеспечить безопасность в учебном заведении и исключает анонимность тех, кто находится внутри помещений.

Сергей Лысиков, начальник Управления продаж зарплатных проектов Департамента розничного бизнеса - вице-президент, отметил: «Кампусная карта является уникальным инструментом удобного доступа студентов, аспирантов и преподавателей к информационным, сервисным, административным и платежным услугам в ВолгГТУ. Кампусный проект с «ВолгГТУ» был выбран в качестве «пилотного» и стал успешным примером взаимовыгодного сотрудничества и реализации новой стратегии банка ВТБ по повышению качества обслуживания наших клиентов и развития в вузах электронной образовательной среды, что позволило масштабировать реализацию подобных проектов в другие регионы страны. В настоящее время Банк взаимодействует по кампусному направлению более чем с 30 Федеральными ВУЗами. В 2019 г. запланирован выпуск более 100 тыс. кампусных карт. ВТБ продолжает работать над созданием новых продуктов для образовательных учреждений, позволяющих внедрять технологические решения на базе современных инновационных технологий».