2019-10-04T11:20:31+03:00
Недвижимость

«Концессии водоснабжения» обеспечили коммунальными услугами обманутых дольщиков

Подвели коммуникации в три долгостроя
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Фото: КВФото: КВ
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В 2019 году компания подключила к водопроводно-канализационным сетям 481 новый объект. В числе зданий, которые ООО «Концессии водоснабжения» обеспечили питьевой водой и канализацией, — три долгостроя, жильцы которых пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Жилые дома №5 в микрорайоне 122 – 123 Дзержинского района, а также №15, 16 на ул. им. 64-й Армии, 139 и 141 в Кировском районе долгое время не могли быть введены в эксплуатацию. Строительные компании, которые должны были возвести эти объекты на привлеченные от граждан средства, не выполнили своих обязательств. Работы на объектах удалось возобновить только после того, как к строительству привлекли добросовестных застройщиков.

Учитывая высокую социальную значимость объектов, «Концессии» помогли застройщикам в кротчайшие сроки оформить техническую документацию на подключение многоквартирных домов к коммунальным сетям. Теперь в зиму жилые здания будут надежно обеспечены водоснабжением и водоотведением.

Подключение к инженерным сетям новых объектов компания осуществляет в рамках программы технологических присоединений. В этом году в ходе ее выполнения подключили к инженерным коммуникациям 481 объект.

Всего в рамках программы с 2015 года подключили к централизованному водоснабжению и водоотведению 3242 новых объекта на территории Волгограда. Еще 23 потребителя присоединили в ходе выполнения инвестиционной программы компании. Общий километраж водопроводно-канализационных сетей, которые построили для подключения, составил 40 км.

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