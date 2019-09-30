В Волгоградской области установили 28 тысяч контейнеров

В сентябре 2019 года региональный оператор по обращению ТКО установил в населенных пунктах Волгоградской области 1800 современных евроконтейнеров. 350 новых мусорных баков появилось в Новониколаевском районе, 450 - в Палласовском, 1000 - в Михайловском. Всего в регионе установлено 28 тысяч 676 контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

- Работа регионального оператора направлена на реализацию множества задач, одна из которых - обеспечить жителей области качественным оказанием услуг по обращению с ТКО в каждом населенном пункте, - отмечают в «Управление отходами - Волгоград». - Для этого регоператор в том числе приобретает новые контейнеры, использует современную технику и направляет образующиеся от жителей и юридических лиц отходы согласно законодательству.