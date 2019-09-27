Дорога за 208 миллионов: почему 707 метров в "Родниковой долине" обошлись так дорого

Обычно бывает так. Появляется новый микрорайон, строятся новые дома, но люди вынуждены ездить по колдобинам. Сначала многоэтажка, потом инфраструктура. В случае с улицей Курсекова в ЖК "Родниковая долина" принцип решили изменить. Сейчас идет активное возведение новой дороги. Значение у нее местное, но от этого не менее важное. Вскоре здесь должны появиться новые дома и большой торговый центр. Сначала дорога, а потом все остальное.

Улица Курсекова - местного значения, но вскоре рядом появятся еще несколько домов и торговый центр.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Новая дорога длиной 707 метров. Она соединяет улицу Джабаева с улицей Грибанова. Эта дорога местного значения. Срок строительства до 31 декабря. Мы идем по графику. Основную работу планируем сделать до 1 декабря. На дороге предусмотрены тротуары, велодорожки шириной 4,5 метра. Сумма контракта 208 миллиона рублей. Сейчас работы выполнены на 70 процентов, - поясняет руководитель МУП ДСР Советского района Геннадий ЛИ.

Основные работы завершат к декабрю 2019 года.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Стоимость метра этой дороги одна из самых высоких. Примерно столько же стоит метр берегоукрепления. Все дело в том, что в этом месте очень подвижные грунты. «Родниковая долина» не зря получила такое название. Куда не копни – везде бьет ключ. Поэтому технологии строительства отличались от других подобных объектов.

- Сложность объекта в том, что здесь грунты переувлажненные, заболоченное место. Пришлось строить дренажную систему для отвода грунтовых вод. Порядка 50 тысяч тонн грунта вывезли отсюда и вместо него завезли песок. Так как дорога проходит вдоль Купоросной балки, сделали шпунтовое ограждение. Так же укладываем здесь специальное пластиковое полотно, которое предотвращает проникание воды. Мембрана нужна, чтобы грунтовые воды не попадали на дорожный объект. Это не дает разрушиться покрытию, не допускает его проседание. Такие материалы используются, например, для котлованов. Мы впервые сталкиваемся в городе с объектом такой сложности, - говорит главный инженер МУП ДСР Советского района Виталий Попов

Шпунты уберегут дорогуот "сползания" в балку.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Кстати, рядом с дорогой располагается несколько прудов. Местные жители заботятся о них, кто-то даже запустил рыбу. Сюда прилетают утки. И в планах администрации это место благоустроить. Вполне возможно, что через пару лет здесь будут кататься на лодках и пить кофе с видом на водоем.

По словам чиновников, это и есть комплексный подход. Когда создание одного объекта влечет за собой создание большой инфраструктуры. Чтобы было удобно жителям, мог развиваться бизнес.

Кстати, сейчас решается вопрос о еще об одной магистрали, которая должна соединить улицу Курсекова со Второй Продольной в районе Зеленого кольца. В ближайшие два года будет создан проект, а к 2022 году начнется строительство. Правда, перед этим необходимо будет решить вопрос землей. Дорога пролегает через несколько частных земельных участков. Их нужно будет выкупать.

Планируют благоустроить территорию и вокруг прудов.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Сейчас мне приходится ехать в объезд на маршрутке. Если дорогу сделают, время в пути сократиться в два раза. Наш район станет доступней, получит прямую связь с основными магистралям, -говорит Зинаида Кузнецова, местная жительница.

Новая дорога сделает жизнь жителей «родниковцев» действительно намного удобней.

- Мы продолжаем работы на территории Волгоградской области и Волгограда по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Советский район – густонаселенный дорог. Строительство этой дороги и проектирование и возведение второй даст толчок к дополнительному развитию этого микрорайона.