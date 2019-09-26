«Шахтерская соль» по вкусу сильным

Экстремальный забег по трехкилометровой трассе с препятствиями состоялся 21 сентября в жилом районе «Восточный». Организаторы кроссфита – компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» и профсоюзная организация ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - пригласили к участию в состязании спортивные команды предприятий и учреждений города Котельниково.

В 2019 году «Котельниково – Земля Героев» направила вызов партнёрскому проекту «Ковдор – Столица Гипербореи». Ковдорчане вызов приняли, и команда жителей далекой Мурманской области из трех мужчин и двух девушек заставила конкурентов серьезно поволноваться.

Фото: ЕвроХим.

На старт «Шахтерской соли-2019» вышли шесть команд, в составе которых были сотрудники и молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалия и сборные города Котельниково. Спортсменам предстояло пройти семь серьезных испытаний, не считая выматывающего бега по трассе.

Первым препятствием было упражнение с тумбой. Для зачета в этом и других испытаниях команде нужно было в полном составе подбежать к месту и выполнить заданное количество повторов. Таким образом, общий результат зависел от каждого участника

Фото: ЕвроХим.

Как личных, так и командных усилий потребовали рывки гантелей, которые стали второй остановкой на маршруте. После такого напряжения пробежка до следующего пункта показалась многим спортсменам отдыхом. Киппинг, махи гирей, становая тяга – по мере прохождения трассы силы атлетов убывали, и отличной поддержкой были помощь и чувство локтя товарища по команде.

Фото: ЕвроХим.

Заключительными этапами кроссфита были боевой канат и покрышки. Только совместным напряжением и рывками всей команды игрокам удалось преодолеть эти испытания.

Фото: ЕвроХим.

К финишу участники прибегали измотанными, но счастливыми. Ведь вне зависимости от времени и результата каждому из них удалось главное – побороть усталость, выйти за границы своих возможностей и доказать, что воля к победе, сила духа и единение команды способны одолеть любые препятствия!