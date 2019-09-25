"Дылды" укротили Павла Деревянко

7 октября в 19:00 на канале СТС стартует комедийный сериал «Дылды» про волейбольного тренера с плохими манерами, сексиста и хама Михаила Ковалёва. В наказание за несносный характер герой Павла Деревянко получает провинциальную студенческую, а главное, женскую команду.

Павел Деревянко: «Как поёт мой друг Саша Ревва: "Я грубиян, сексист и хам". Мой герой, тренер Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем и к девушкам в том числе. Но он действительно сильно любит волейбол, и за это ему можно многое простить. В этом смысле я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей».

Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Михаила Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — комментировал актёр.

Чтобы войти в волейбольную форму, Павел вместе с партнёршами тренировался два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной. В отличие от коллег Анна Невская и Дарья Урсуляк не пропадали в зале, но в работе над ролью столкнулись с другими испытаниями. «Посмотрите на мой рост и комплекцию: волейбол мне не грозит, — шутила Дарья, сыгравшая проректора Ирину. — На самом деле в этом проекте для меня всё непривычно: от жанра до очень далёкой от меня героини. Режиссёр, авторы настаивали, чтобы я была устрашающе неприятной, такой завуч из наших детских кошмаров. Так что в волейбол все играли, а быть мерзкой должна была только я».

В сериале Анне Невской тоже досталась роль на сопротивление — своенравной бывшей девушки Михаила. «Наталья стервозная, совсем не стеснительная, непредсказуемая, так сказать, героиня с двойным дном, — рассказывала актриса. — И то, как она может резко и решительно поговорить с водителями, которые её подрезают на дороге, невероятно. Я так не умею в жизни: конечно, ругаюсь, но чтобы никто не слышал».

Анна также признавалась, что в проекте ей повезло поработать «с двумя Пашами» — Павлом Деревянко и Павлом Майковым, который сыграл владельца птицефабрики, мужа её героини. Сам Павел Майков, в отличие от своего героя, не видит себя в бизнесе: «К сожалению, у меня нет бизнес-жилки. Иначе я бы, наверное, занимался другими вещами. Например, открыл бы тихий отель в маленьком европейском городе, где у меня была бы музыкальная студия. Я бы писал музыку, принимал людей и кайфовал».

В одной из серий, чтобы найти общий язык с девушками, Михаил приглашает их любимого артиста — Сергея Лазарева. А пока финалист «Евровидения» поёт под гитару свой хит «Шёпотом», волейболистки не теряются и делают с ним селфи. На съёмках этой сцены музыкант вспоминал, что когда-то и сам бегал за звёздами с просьбой сфотографироваться.

Сергей Лазарев: «В детстве, когда мы с "Непоседами" выступали с известными артистами, я постоянно просил сфотографироваться их со мной. Кто-то отказывал, кто-то нет, и у меня осталось много памятных фотографий с актёрами и музыкантами, которые позже стали моими друзьями. А сейчас я бы, наверное, хотел сделать селфи с кем-то из западных больших звёзд. Ну и, конечно, взять автограф у Паши Деревянко. Честно говоря, я большой почитатель его таланта, потому что он юморной парень и настоящий актёр, за творчеством которого интересно наблюдать».

Фото: СТС.

Сможет ли хам и грубиян Михаил отбить бывшую у мужа, переступить через себя и тренировать пусть и симпатичных, но всё же представительниц противоположного пола, зрители узнают 7 октября в 19:00 в эфире СТС.

«ДЫЛДЫ»

7 октября — премьера на СТС!

Понедельник — четверг, 19:00

Успешный тренер, сексист и бабник Михаил Ковалёв теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть чемпионат с провинциальной студенческой женской командой. Помешать ему в этом постараются проректор-перфекционист Ирина и затаившая обиду экс-девушка Наталья.

Производство: Art Pictures Vision

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 21 серия

Режиссёр-постановщик: Сергей Сенцов

Оператор-постановщик: Карен Манасерян

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов

Продюсеры: Дмитрий Табарчук, Владимир Неклюдов, Сергей Арланов

Исполнительный продюсер: Алексей Блажнов

Креативные продюсеры: Алексей Харитонов, Андрей Воробьев

Авторы сценария: Олег Липин, Дмитрий Белавин, Александра Рутберг, Александр Назаров

В ролях: Павел Деревянко, Анна Невская, Татьяна Орлова, Дарья Урсуляк, Павел Майков, Анна Антонова, Сергей Рубеко, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, Изабель Эйдлен, Надежда Карпова, Маша Тухарь, Женя Тремасова, Юлия Макарова, Дмитрий Караневский, Степан Девонин, Анатолий Горячев и др.