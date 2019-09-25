Шезлонги и грибки: в сквере у «Гасителя» расставили мебель

Набережная Волги у парохода «Гаситель» с каждым днем становится все симпатичнее. На днях в сквере на берегу установили парковую мебель. Места для отдыха, что называется, в ассортименте. Есть и небольшие лавочки, и скамейки с грибками, и даже удобные деревянные шезлонги с видом на реку. Пока стоят погожие осенние деньки, здесь настоящая благодать. Хорошо и приятно. Днем можно принимать солнечные ванны в шезлонгах на берегу Волги, почитать книгу или посидеть с ноутбуком, а вечером обниматься, глядя на закат. Хотя летом на волгоградском пекле будет все же не комфортно – слишком высоко шапочки грибков. Да и зелени пока нет. А те деревья, что высадят этой осенью, тень подарят еще не скоро.

Пока эта часть сквера выглядит устынно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У некоторых навесов вид просто космический. Тени они дают чуть больше.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока в сквере пустынно. Только несколько рабочих ровняют площадку под парковку и зеленую зону. Дорожки уже вымощены брусчаткой, возле лавочек стоят новенькие фонари. Сюда хорошо будет приезжать и на машине, и на велосипеде - парковка будет в двух шагах. Есть и специальная спортивная зона. Правда, баскетбольное кольцо расположено не очень удачно. В метре начинается спуск к воде. Так что мяч будет частенько сбегать от игроков.

Баскетбольная площадка - у самого спуска.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Через несколько недель, в октябре, в обновленном сквере высадят три десятка лип, рябин и елей. Под деревьями развернут 770 квадратных метров рулонного газона. Чтобы они не засохли, здесь уже проложили поливочный водопровод.

Рабочие готовят землю под газон и деревья.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Шезлонги стоят на "первой линии".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, часть сквера, которую обустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году, оформили в том же стиле, что и обновленный ранее участок у парохода-памятника. Они будут выглядеть продолжением друг друга. А на третьем этапе реконструкции уже в этом году обновят сам пожарный пароход «Гаситель», парапет и стелу с якорем.