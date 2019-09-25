Волгоградская облдума соберется на первое заседание 30 сентября

Новый состав Волгоградской областной Думы жители региона выбирали 8 сентября 2019 года. Депутаты-одномандатники сразу отпраздновали победу. А вот списочникам пришлось подождать решения своих политических партий. Полный список депутатов уже известен. На первое заседание в новом составе областная Дума соберется 30 сентября в 16.00 – такое решение приняли в облизбиркоме. В этот день парламентарии поделят теплые кресла и выберут спикера.

В среду, 25 сентября, новоиспеченные депутаты томились в областной избирательной комиссии в ожидании мандатов. Лидер волгоградских коммунистов Тамара Головачева чуть было не осталась за бортом – не взяла удостоверяющие личность документы. Но, как сообщает корреспондент "КП-Волгоград", за нее поручились коллеги, все обошлось.

Депутаты в ожидании мандатов.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Первым на повестке дня – освободившийся мандат Николая Семисотова, который стал сенатором. Вакантное кресло перешло следующему кандидату из списка «Единой России» Юрию Марамыгину.

Затем Виктор Черячукин по очереди поздравлял новоиспеченных депутатов с регистрацией. Правда, новые парламентарии, в большинстве своем, остались старые. Разве что коммунистов в этом составе облдумы заметно прибавилось.

Виктор Черячукин поздравляет депутатов.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Тем временем депутаты уже готовятся к первой командировке. Трое их них - Ефимов, Бухтина и Осипов - поедут в Астрахань на конференцию Южно-российской парламентской ассоциации.

ВСЕ ДЕПУТАТЫ: КТО ПРОШЕЛ ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:

Кареликов Евгений Андреевич

КПРФ:

Головачева Тамара Петровна

Могильный Валерий Федорович

Иванов Владимир Евгеньевич

Буров Алексей Никитович

Шаманаев Евгений Иванович

«Единая Россия»

Горняков Сергей Васильевич

Кошкарев Илья Альбертович

Савченко Олег Владимирович

Иванов Павел Алексеевич

Коротков Борис Борисович

Осипов Александр Владимирович

Крикунов Дмитрий Григорьевич

Струк Михаил Владимирович

Пыльнев Евгений Александрович

Бухтина Татьяна Петровна

Ефимов Владимир Вячеславович

Волоцков Алексей Анатольевич

Таев Андрей Георгиевич

Соловьева Ирина Анатольевна

Рыгин Алексей Викторович

Шарифов Руслан Вагитович

Коротков Станислав Владимирович

Четвериков Сергей Геннадьевич

Кулешова Надежда Михайловна

Шкарин Владимир Вячеславович

Гречина Валентина Николаевна

Блошкин Александр Иванович

Хлыбов Денис Валерьевич

Голубев Алексей Александрович

Семенова Наталья Валерьевна

Марамыгин Юрий Александрович

Мицукова Екатерина Игоревна

Булгаков Сергей Викторович

ЛДПР

Логинов Алексей Михайлович

Кузьмин Александр Федорович

«Справедливая Россия»

Калашников Дмитрий Владимирович

Аветисян Самвел Гайкасович