Супер-детсад и другие соцобъекты

Опыт успешной реализации программы социального развития территорий изучила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Цыбизова во время поездки в Котельниково Волгоградской области

Новые жилые районы со всей необходимой инфраструктурой строит в Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Жилой район «Восточный» уже заселен. Сейчас предприятие ведет активную застройку «Дубовой рощи», в уже построенные коттеджи въезжают новоселы из числа работников комбината. В будущем – ввод в эксплуатацию современного детского сада, а также строительство школы, больницы и других общественно-важных объектов.

Татьяна Цыбизова в сопровождении руководителей компании осмотрела детский сад и коттеджи «Дубовой рощи». Социальные достижения компании произвели на депутата большое впечатление:

«Что делает «ЕвроХим» для своих работников и всех жителей Котельниковского района. Самое главное - создаёт рабочие места. Сегодня на площадке работает почти 5000 человек. Из них 1450 - постоянные сотрудники компании. Местных - более 1000. При выходе на плановые мощности это число удвоится. В прошлом году обучение прошли 214 сотрудников, ещё 100 - в этом году.

Средняя зарплата работников пока около 50 тысяч руб. В социальный пакет входит полис ДМС, санаторное лечение, круглосуточная медицинская помощь на территории ГОКа, включая медпункт на глубине шахты, молоко за вредность и т.д.

Активно строится жильё. Уже давно заселены несколько многоквартирных домов, сейчас строится коттеджный посёлок «Дубовая роща». Коттеджи от 130 до 180 кв. м с хорошим качеством отделки. Стоимость коттеджа площадью 130 кв. м - 4 млн. рублей.

В рамках инвестдоговора, при том, что предприятие ещё не получало ни копейки прибыли, 47 млн. рублей вложено в капремонт ЦРБ, завершено строительство детского сада стоимостью более 220 млн. Планируется ещё 2 детских сада и современная школа на 550 мест. Будет построен Центр досуга. За счёт предприятия обновляются инженерные коммуникации.

По сути, «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит новый город и стремится, чтобы он стал привлекательным не только для работы, но и для жизни».