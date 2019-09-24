Без лишних слов к школе готов

Не секрет, что начало учебного года родители школьников встречают с тревогой. Опросы, неоднократно проводимые среди мам и пап учеников младшей и старшей школы, позволяют составить рейтинг факторов, которые больше всего беспокоят родителей в отношении школьной жизни своих чад.

- Дорога от школы до дома: когда приходится рано уходить на работу и нет возможности встретить и проводить ребенка. Мамы и папы опасаются за безопасность в пути и за то, что сын или дочка могут и вовсе свернуть с маршрута.

- Качество получаемых знаний. Родители всерьез обеспокоены тем, насколько хорошо ведется объяснение на уроках, и смогут ли дети достойно написать контрольные, сдать экзамены.

- Отношения с одноклассниками и учителем – немаловажный фактор, о котором беспокоятся многие мамы и папы: сможет ли ребенок вписаться в коллектив, найти друзей, примет ли его класс и как будет относиться учитель.

И если на фактор межличностных отношений повлиять извне весьма затруднительно, то все остальные с развитием современных технологий вполне возможно скорректировать и свести к минимуму уровень родительской тревожности.

Держать руку на пульсе и быть с ребенком на связи.

Сервис «Где мои дети» от «Ростелекома» - настоящая находка для заботливых родителей. Недаром он является одним из самых востребованных приложений для безопасности.

Приложение универсально. Его можно использовать как со смартфоном, так и в паре с «Умными часами» - отличным гаджетом, подходящим для детей младшего школьного возраста и обладающего богатым функционалом для того, чтобы держать под контролем безопасность маленького человека.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Для детей младшего школьного возраста часы с GPS модулем являются оптимальным вариантом. Во-первых, их сложно потерять, так как они все время на руке. Кроме того, они обладают большими возможностями и позволяют родителям дистанционно с помощью своего мобильного устройства контролировать множество параметров. Например, часы могут определять местоположение ребенка в режиме реального времени, время выхода из школы и прибытия домой, прослушивать обстановку вокруг ребенка, устанавливать «зеленую зону», вести запись и многое другое. Ребенок с помощью устройства может совершать звонки по телефонной книге и отвечать на них, осуществлять экстренную связь с помощью кнопки SOS и чувствовать присутствие родителей рядом. Кроме того, родители будут получать уведомления, если у часов заканчивается заряд или ребенок снял гаджет с руки».

Важно:

Работать приложение «умеет» как с интернетом от «Ростелекома», так и любого другого оператора. Абоненты компании могут пользоваться сервисом «Где мои дети» по специальной цене. К одной родительской лицензии сервиса можно подключить неограниченное число детских устройств – часов, смартфонов, планшетов. Активировать подписку можно в личном кабинете на сайте «Ростелекома». Продлеваться она будет ежемесячно в автоматическом режиме.

Как пользоваться

Скачать приложение «Где мои дети» на устройство родителей, а также смартфон ребенка можно в Google Play и AppStore. Затем понадобится несколько простых шагов, чтобы произвести привязку и настройку детского устройства. Для подключения GPS часов в приложении на смартфоне родителя появится специальный интерфейс, который пошагово покажет пользователю порядок действий.

Фото: Гусева Евгения.

Кстати:

С помощью приложения «Где мои дети» можно ненавязчиво контролировать даже подростка, чтобы не переживать, когда он допоздна гуляет с друзьями.

Жительница Дзержинского района Волгограда Анна Алтухова:

«У меня двое сыновей – школьников. Естественно, как любая мама, переживаю о том, как дошли в школу и из школы. С сервисом «Где мои дети» стало гораздо спокойнее – вижу у себя на смартфоне, где находятся мальчишки, когда закончили занятия, отправляю им сообщения – напоминалки. Младшему сыну приобрели «умные часы». Причем, был курьезный случай, когда он положил их в карман куртки и потерял. Мне пришло уведомление о том, что часы сняты с руки, а программа показала их местоположение, поэтому гаджет удалось быстро найти».

Учеба без нервов

Еще один повод для родительских бессонных ночей и горстей выпитой валерьянки – собственно образовательный процесс. Мамы и папы хватаются за голову и дружно жалуются друг другу о том, что ребенок чего-то не понимает, не успевает, не делает домашнее задание, учителя в школе плохо объясняют, а если впереди ЕГЭ или ОГЭ – то это и вовсе катастрофа. Нужно искать проверенных репетиторов, самых лучших, и, конечно же, готовить астрономическую сумму денег. Что ж, аргументы для тревог весьма существенные. Каждый хочет, чтобы любимый сын или дочка учились на «отлично» и поступили в вуз мечты. И это хорошо, если подросшее чадо перед выпускными экзаменами определилось с будущей профессией. А если нет? Голова родителей идет кругом. А ребенок между тем, безмятежно проводит время за компьютером или планшетом. Вот их -то и стоит использовать для того, чтобы подтянуть уровень знаний по нужным предметам.

Лучше репетитора только онлайн-репетитор!

Специально в помощь заботливым мамам и папам и продвинутым детям национаьный цифровой провайдер создал целый образовательный портал «Ростелеком Лицей». Всесторонний и всеобъемлющий, он рассчитан на школьников различных классов и учитывает образовательные потребности всех возрастов. Каждый найдет здесь то, что нужно именно ему. Подтянуть знания по определенной теме того или иного предмета? Легко! Порешать дополнительные задания? Нет проблем! Позаниматься с квалифицированным репетитором – преподавателем вуза и качественно подготовится к ЕГЭ? И это возможно! И все это в спокойной обстановке, без лишних нервов и долгих поездок.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис «Ростелеком Лицей» - современное решение для современных детей и родителей, позволяющее получать качественную результативную услугу в интересной для ребенка и подростка форме за доступную стоимость, и еще при этом экономить время. Не секрет, что сегодняшнее молодое поколение активно пользуется интернетом, компьютером, планшетами и смартфонами. Мы решили использовать эти современные достижения для создания комфортной образовательной среды. Не нужно ехать к репетитору на другой конец города и тратить драгоценные часы, когда можно качественно заниматься, проходя сертифицированные курсы у себя дома, распределяя время и нагрузку, прорабатывая нужные темы в удобном темпе и объеме».

Портал «Ростелеком Лицей» дает возможность выбрать удобную форму занятий: курсы, тренажеры или репетиторство почти по всем предметам школьной программы, а также подготовку к ОГЭ или ЕГЭ. Дети могут участвовать в вебинарах, выполнять задания, получать обратную связь по выполненным работам и многое другое. Самое важное, что родители и дети не остаются один на один с непростым выбором среди всего этого многообразия. Поддержку и помощь окажет образовательный консультант. Он поможет выстроить индивидуальную образовательную траекторию, подберет программу и преподавателя, ответит на любые интересующие вопросы. Кроме того, если юноши и девушки на пороге выпускных и вступительных экзаменов еще не определились с будущей профессией, сервис предоставляет возможность профориентационной помощи.

Кстати:

Занятия ведут преподаватели ведущих российских вузов. А задания, размещенные на портале, подготовлены составителями экзаменационных работ.

Как воспользоваться:

Все предельно просто. Необходимо пройти регистрацию на сайте «Ростелеком Лицей» и выбрать интересующую услугу. Сервис дает возможность пробного бесплатного занятия. Если все устраивает, то нужно будет оплатить выбранную подписку и продолжить обучение.

Светлана Викторова, Краснооктябрьский район.

«Честно говоря, в образовательном сервисе «Ростелекома» заинтриговала возможность занятий с преподавателями университетов по подготовке к ЕГЭ и очень комфортная стоимость в сравнении с тем, что мы платили в прошлом году за очные занятия. Сыну понравилось, что можно готовиться дома за любимым компьютером и не возвращаться домой в десятом часу вечера от репетитора в городе. Будем интенсивно заниматься, ждать экзаменов и их результатов».

Узнать подробнее о сервисах и услугах «Ростелекома», и условиях подключения можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.

Дарья Сергеева

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