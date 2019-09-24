В Волгограде выбрали лучших слесарей и сварщиков

В выходные на учебно-тренировочном полигоне «Олимпийский» было жарко. Здесь прошел второй областной конкурс профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры - 2019». Команды водоканалов Волгограда, Волжского и Котельниково собирали и монтировали задвижки, устанавливали счетчики, сваривали стыки, откачивали воду и устраняли порывы. А перед этим проходили компьютерное тестирование.

Водоканал. Лидеры-2019 Волгоград.Прошел конкурс профессионального мастерства среди работников ЖКХ "Водоканал. Лидеры - 2019". 21 сентября 2019 .

Профессиональный конкурс организовали в формате семейного праздника. Чтобы гости понимали, что и как, все происходящее транслировали на мониторы и подробно комментировали. Также на полигоне устроили выставку спецтехники, зрители могли покататься на экскаваторах, детей развлекали аниматоры, а совет молодых специалистов «Концессий» показал концерт.

Сначала - проверка на знание теории. Фото: КВ

По итогам соревнований рабочие «Концессий» заняли первые места в четырех номинациях из пяти. Лучшим электрогазосварщиком стал Василий Соломахин. Среди молодых слесарей отличились Сергей Ткаченков и Алексей Шклярук. Победителями среди аварийных бригад на водопроводных сетях также стали волгоградцы, а по части канализации лучше сработали сотрудники МУП «Водоканал» Волжского. Победители получили медали, памятные призы и дипломы из рук директора «Концессий водоснабжения» Валерия Казанцева и председателя областного комитета ЖКХ и ТЭК Олега Николаева.

Для участников конкурс профмастерства - это хорошая возможность отточить свои навыки и обменяться опытом, а для жителей области - качество плановых и аварийных работ.