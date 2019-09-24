В Волгограде прошел кубок чистоты

В эти выходные на территории хутора Бобры и поселка Нижний Тракторный в Волгограде в рамках Чистых Игр прошел Кубок Чистоты. Место игр определили с помощью голосования в социальных сетях. И выбрали не случайно. Очистить в игровой форме жители города решили берег Волги. Ведь зачастую в свалки превращаются популярные места отдыха - многие просто не забирают свой мусор с собой.

Боролись за Кубок Чистоты более 200 человек, которые объединились в команды. В этот раз в Чистых играх приняли участие семьи, школьники и совсем юные волгоградцы. По итогам двух игр собрали более 2,7 тонны отходов, среди которых найден «целый гардероб среднестатистической семьи с верхней одеждой и обувью». Вывез весь мусор на полигон региональный оператор по обращению с отходами в Волгоградской области «Управление отходами - Волгоград».