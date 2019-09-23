2019-09-23T13:03:03+03:00
Общество

Волжские пивовары приняли участие во всемирном дне ответственного потребления пива

20 сентября 2019 в России отмечается Всемирный день ответственного потребления пива – масштабная международная инициатива, ежегодно объединяющая ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности
Поделиться:
Фото: AB InBev Efes.Фото: AB InBev Efes.
Изменить размер текста:

Компания AB InBev Efes, по традиции, в пятый раз приняла участие в акции, реализуемой при поддержке Союза российских пивоваров, и провела социальные рейды, направленные на предотвращение случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и формирование культуры ответственного потребления в более чем 80 городах России.

Миссия AB InBev Efes – объединять людей, чтобы делать мир лучше. 20 сентября более 3 500 волонтеров, сотрудников и партнеров компании вышли в торговые точки, чтобы лично рассказать продавцам и кассирам о необходимости обязательной проверки документов, подтверждающих возраст, при продаже алкогольной продукции. Для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции пивовары разместили на прикассовой зоне и торговом оборудовании специальные стикеры о важности проверки документов и отказе от определения возраста «на глаз» и по внешнему виду покупателя.

Совместные усилия контролирующих органов и пивоваров по профилактике продаж алкоголя несовершеннолетним и обязательной проверке документов уже показали свою эффективность. Однако покупатели по-прежнему не всегда реагируют правильно на отказ в продаже алкоголя при отсутствии подтверждающих возраст документов. Поэтому в этом году кампанию Союза пивоваров России поддержал комик, блогер и актер Илья Шабельников (Satyr). С помощью юмора он объяснил про необходимость этой меры: в видео, посвященном данной теме, он показал самые распространенные типы покупателей алкогольной продукции и верную реакцию со стороны продавца.

Фото: AB InBev Efes.

Фото: AB InBev Efes.

Помимо этого, в этом году сотрудники компании провели разъяснительную работу в магазинах разливного пива, которые пользуются высоким спросом среди потребителей. Волонтеры компании разместили специальные наклейки, которые напоминают о трех ключевых направлениях профилактики злоупотребления алкоголем: отказ от вождения автомобиля после употребления алкоголя, предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними и отказ от употребления алкоголя во время беременности и кормления.

Компания полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 году злоупотребление алкоголем на 10%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по продвижению культуры ответственного потребления:

• «Пилотные города»: сократить случаи злоупотребления алкоголем по крайней мере на 10% к концу 2020 года в шести городах и применить лучшие практики в глобальном масштабе к 2025 году.

• Социальные нормы: оказать влияние на сложившиеся социальные нормы и поведение потребителей, инвестируя не менее 1 млрд долл. США в социально ориентированные проекты и связанные с ними инициативы к концу 2025 года

• Слабоалкогольное и безалкогольное пиво: добиться того, чтобы слабо- и безалкогольная

продукция составляла к концу 2025 года не менее 20% глобальных объемов компании.

• Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 года расширенную информацию на этикетке продукции на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 года уровень знаний о влиянии алкоголя на организм.

Фото: AB InBev Efes.

Фото: AB InBev Efes.

Сотрудники филиала компании в г. Волжский поддержали инициативу и вместе с отделом продаж посетили порядка 200 торговых точек в Волгограде и Волжском. Особое внимание было уделено разъяснению законодательных основ, в частности, прав и обязанностей продавцов при реализации алкоголя, в том числе права продавцов запрашивать документы, подтверждающие возраст покупателя, а также варианты поведения продавцов в различных ситуациях.

«Мы гордимся, что Волжский уже в пятый раз участвует в этой международной инициативе. Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно поддерживаем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним и профилактике нетрезвого вождения» - отметил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
«Котельниково – Земля Героев» вдохновляет на спортивные достижения
Чемпион СНГ и славянских стран по боксу среди профессионалов в тяжелом весе Михаил Насыров 21 сентября посетит Котельниково в рамках турнира по боксу, посвященного памяти Руслана Вячеславовича Казакова
Котельниковцы устроили учебный автогородок для детей
Необычное занятие по безопасному поведению на дорогах для юных участников дорожного движения провели в Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», ГИБДД по Котельниковскому району и участники молодежного движения
Новости 24
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде