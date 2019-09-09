2019-09-23T10:44:15+03:00
Общество

«Котельниково – Земля Героев» вдохновляет на спортивные достижения

Чемпион СНГ и славянских стран по боксу среди профессионалов в тяжелом весе Михаил Насыров 21 сентября посетит Котельниково в рамках турнира по боксу, посвященного памяти Руслана Вячеславовича Казакова
Поделиться:
Фото: ЕвроХимФото: ЕвроХим
Изменить размер текста:

Руслан Казаков – уроженец хутора Нагольный Котельниковского района. Добровольцем он служил в погранвойсках на территории Дагестана, участвовал во Второй чеченской войне и присоединении Крыма к России. Руслан Вячеславович погиб в Симферополе при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ. Его сослуживец был ранен выстрелом снайпера. Руслан бросился спасать товарища, но сам получил смертельное ранение.

За участие в боевых действиях Руслан Казаков награждён медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» 2 степени, «За боевое содружество», медалями Суворова и Жукова, «За возвращение Крыма», медалью «За защиту Крыма», орденом Мужества и орденом «За верность долгу».

Фото: ЕвроХим

Фото: ЕвроХим

Турнир в память о земляке-герое организует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с объединенной профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий». К участию в турнире компания приглашает боксеров всех весовых категорий 2002 – 2010 года рождения. Победители и призеры турнира в возрастной группе будут награждены медалями, грамотами, ценными подарками.

Организаторы турнира уверены, что память о подвигах, которыми славится «Котельниково – Земля Героев», вдохновит юных спортсменов на победу и новые достижения в спорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Котельниковцы устроили учебный автогородок для детей
Необычное занятие по безопасному поведению на дорогах для юных участников дорожного движения провели в Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», ГИБДД по Котельниковскому району и участники молодежного движения
Новости 24
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде