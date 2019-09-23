2019-09-23T10:03:15+03:00
Общество

Котельниковцы устроили учебный автогородок для детей

Необычное занятие по безопасному поведению на дорогах для юных участников дорожного движения провели в Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», ГИБДД по Котельниковскому району и участники молодежного движения
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Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".
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Акция «Безопасное колесо» прошла в одном из кварталов нового жилого района «Восточный», одну из спортивных площадок которого с помощью знаков дорожного движения организаторы преобразовали в автогородок.

Безопасных колес собралось очень много! Велосипеды, скейты, ролики, самокаты и даже детские коляски во время акции превратились в транспортные средства. Как и положено, руководство и контроль дорожной ситуации осуществлял старший государственный инспектор ГИБДД по Котельниковскому району Александр Баранов.

Перед тем, как открыть движение полицейский провел инструктаж и короткий экзамен. Юные водители еще раз повторили правила дорожного движения, особенно те, которые касаются велосипедистов и пешеходов.

Во время практической части велосипедисты проверили свои навыки управления транспортным средством. Выполнить змейку перед многочисленной аудиторией и под прицелом фотокамер было совсем непросто, но ребята успешно с этим заданием справились. В сложных случаях на помощь приходили волонтеры или инспектор.

Самым интересным и познавательным заданием стало движение по улице с интенсивным потоком транспорта и большим количеством пешеходов.

С помощью комплекта дорожных знаков в оживленную магистраль преобразовалась одна из аллей, а роль пешеходов взяли на себя родители юных водителей, а также самые маленькие участники, которые в силу возраста еще не освоили колесные средства передвижения.

По команде полицейского «Начать движение!» водители лихо стартовали у знака «Велосипедная дорожка», а перед знаком, оповещающим о приближении к пешеходному переходу, дисциплинированно снижали скорость. Непосредственно у самой зебры дети останавливались, чтобы пропустить плотный поток пешеходов. Маленьким пешеходам доставляло огромное удовольствие бегать туда-сюда, поэтому водители проявляли крайнюю осторожность и внимательность. Кстати, прохожие тоже тренировали навыки безопасного поведения – малыши брали родителей за руку, дети постарше учились осматриваться, перед тем как ступить на зебру перехода.

В конце учебной трассы стоял знак «Уступи дорогу». Инспектор сопровождал детей на всем протяжении движения, объясняя, как правильно пересекать перекресток, показывать рукой направление своего движения и другие правила для велосипедистов.

Не обошлось и без ДТП. Нетерпеливый водитель не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с другим велосипедистом. Случай привлек внимание дорожного полицейского, который, при полном одобрении и восторге маленьких очевидцев, произвел серьезный разбор происшествия, сделал замечание нарушителю.

Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".

Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".

На память об этом празднике все участники получили от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» световозвращающие браслеты и другие подарки. Остались довольны и организаторы. Внимание, с которым дети слушали инспектора ГИБДД, их старательность при выполнении всех заданий показали, что веселый и шумный праздник будет иметь серьезные позитивные результаты, и в дальнейшем дети будут соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к своей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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