Хет-трик и разгромный счет: волгоградский "Ротор" победил "СКА-Хабаровск" - 5:3

Стартовый свисток к началу матча 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 прозвучал в 18:00: на стадионе «Волгоград Арена» 22057 болельщиков замерли в ожидании схватки между волгоградским «Ротором» и хабаровским «СКА». Фанаты сине-голубых, как и их соперников, ожидали только победы.

Болельщики ликовали!Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ЧЕРНАЯ» ПОЛОСА

Последние четыре встречи волгоградского «Ротора» с противниками особо не радовали: три проигрыша и лишь одна победа. Сначала сине-голубые уступили на своем же поле «Торпедо», пропустив два гола и ни одного не забив. Затем выездные игры с «Чайкой» и «Балтикой»: гостевые встречи оба раза закончились со счетом 1:2. Сразу же после увольнения старшего тренера команды Павла Могилевского «роторовцы» встретились с воронежским «Факелом». И болельщики получили долгожданную победу, хоть и не фееричную. Но клуб забил два очка, по итогам 14 туров закрепившись на 3-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Сегодняшний соперник – «СКА-Хабаровск» - далеко не аутсайдер. Наоборот, «дышит в спину». Перед игрой всего одно очко разделяло команды. У хабаровчан куда больше побед – из трех последних игры целых две. В прошлом первенстве сборные встречались дважды. Одна «ничья», одна победа «Ротора» (1:0). Перед матчем сине-голубые рассказали о тактике предстоящего сражения: они пообещали больше прессинговать соперника. И сдержали слово.

ФЕЕРИЧНОЕ НАЧАЛО

Игра началась бурно, динамично и очень зрелищно. В первые четверть часа болельщиков разрывало от эмоций. Ведь «Ротор» бил голы и рекорды. На 11-ой минуте счет открыл Денис Ткачук.

Сине-голубые показали динамичную игру.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Футболисты обеих команд не переставали удивлять своим рвением к победе. Незадолго до конца матча счет был внушительный 4:1, но хабаровчанам было что сказать. На 35-ой Кацаев оформил дубль, а на 45-ой, прямо в конце первой половины игры, Владислав Брагин увеличил шансы своей команды: счет – 4:3. Сборные ушли на перерыв, взбудоражив весь стадион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734826" frameborder="0"></iframe> Болельщики радуются третьему подряд голу Ротора.Екатерина СИМОХИНА

ХЕТ-ТРИК ТКАЧУКА

Ткачук заслуженно стал звездой этого поединка: во втором тайме на 74-ой минуте он забил свой третий гол за игру. Ура, хет-трик! И пятый гол!

Сине-голубые уверенно вырвались вперед, увеличив разрыв на два очка. Играли стабильно, слаженно и четко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734835" frameborder="0"></iframe> Ротор забивает пятый гол в ворота СКА. 5:3.Екатерина СИМОХИНА

Фанаты безгранично рады этой игре. Она получилась очень зрелищной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но и соперник не давал расслабиться. До конца матча волгоградцы держали дистанцию в счете. После стольких поражений им хотелось показать действительно стоящую победу, а фанаты мечтали, наконец, увидеть разгром противника. И получилось! По итогам «Ротор» укрепился на третьей строчке в таблице ФНЛ, набрав 28 очков. «СКА-Хабаровск» упал на шестое место.

СОСТАВ «РОТОРА»

«Ротор»: Нестеренко, Ненахов, Удалый, Хомуха, Попов, Фатуллаев (к), Песегов, Ткачук, Султонов, Горбунов, Муллин.

Запас: Лобанцев, Ионов, Пискунов, Самсонов, Николаев, Евсеев