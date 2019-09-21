Строить и рожать в Волгограде стали меньше, уезжать - чаще

Волгоградстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Волгоградской области в январе - августе 2019 года. Цифры не радуют. В регионе на 21,2% сократились темпы строительных работ, на 4,4% меньше ввели жилых домов, реальные денежные доходы населения упали на 3,9%, а товары и услуги подорожали на 4,5%. При этом индекс промышленного производства вырос на 3,3%, а номинальная средненачисленная зарплата - на 3,2%.

СТРОИМ МЕНЬШЕ

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за восемь месяцев 2019 года объем строительных работ в области составил 31,8 миллиарда рублей, что на 21,2% меньше, чем за тот же период года прошлого. За это время построили жилые дома на 4373 квартир общей площадью 339,6 тысячи квадратных метров. Отставание от прошлого года составило 2,5%, а в частном секторе еще больше - на 4,4%.

При этом по итогам выборочного обследования деловой активности строительных организаций, в 3 квартале 2019 года руководители 65% фирм оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную» и 13% - как «благоприятную». Средняя обеспеченность заказами в 3 квартале 2019 года составила шесть месяцев, а финансированием - четыре месяца. В итоге производственные мощности строительных компаний используются только на 63%.

ЦЕНЫ и ТАРИФЫ РАСТУТ

С начала года потребительские цены в регионе выросли на 1,9%, продовольственные товары подорожали в среднем всего на 0,1%, непродовольственные - на 2,1%. Но больше всего волгоградцев ударила по карману стоимость услуг, которая увеличилась на 4,5%.

При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, по которому оценивают покупательную способность населения, в 2019-м повысилась на 3,7%. А цена минимального набора продуктов на человека на конец августа составила 3586,4 рубля, с начала года жить впроголодь стало дороже всего на 0,4%.

Сильнее всего для волгоградцев подорожали белье для новорожденных и туалетная бумага - на 8%, тушь для ресниц и земля для растений – на 8,3 и 8,5 процента соответственно. А рекордсменом в Волгограде стал валидол, который прибавил в цене 62,4%. Зато на 10% стали доступней смартфоны, флеш-накопители и шерстяные ковры.

Жилищно-коммунальные услуги в 2019-м для волгоградцев стали дороже на 4,5%. Рекорд же поставил новый платеж за обращение с твердыми коммунальными отходами, который появился в квитанциях с января. Вывоз мусора в регионе подорожал сразу на 245,8% по отношению к декабрю 2018 года.

Не отстают от коммуналки и медицинские услуги, они стали обходиться волгоградцам на 5,0% дороже. А больше всего – на 18,3% выросло в цене удаление зубов.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ

Денежные доходы волгоградцев в первом полугодии 2019 года составили 326,2 миллиарда рублей и по сравнению с этим же периодом года прошлого увеличились на 1,2%. Потратили мы на покупку товаров и оплату услуг далеко не всё - 291,5 миллиарда. При этом сумма расходов выросла на 5,2%.

А вот реальные денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) за последний год снизились на 3,7%.

10 048 рублей в месяц составила величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале.

Зато заработная плата согласно статистике стабильно растет. За семь месяцев 2019 года средняя начисленная сумма по региону составила 31 875 рублей. В сравнении с июлем прошлого года платить нам стали больше на 3,2%. Но не всем. Суммарная задолженность по зарплате на 1 сентября - 71,7 миллиона рублей.

Трудятся в регионе 1,182 миллиона человек. Еще 60,7 тысяч человек работу ищут, но классифицируются как безработные. Всего же на учете в службе занятости к концу августа 2019 года было 10,5 тысячи волгоградцев.

ДЕМОГРАФИЯ В ЯМЕ

Демографическая ситуация в Волгоградской области в этом году тоже не радует. По сравнению с тем же периодом прошлого года в регионе появилось на свет малышей на 9,9% меньше. Ушло из жизни на 3,3% больше людей. В итоге число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза.

Больше половины жизней волгоградцев унесли болезни системы кровообращения: 10 428 человек из 19 627 умерли по этой причине. На втором месте рак, который с начала года унес жизни 3436 человек.

Не спасли положение и мигранты. Переехали в регион в этом году 33 691 человек. Уехали из Волгограда 35 273 жителей. Итого минус еще 1582 человека.