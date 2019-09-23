В районах Волгоградской области продолжают обновлять контейнеры для мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает налаживать качественную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. В начале сентября новые евробаки объемом 1,1 кубометра доставили в Михайловский, Палласовский, Новониколаевский и Новоаннинский районы.

Первый этап работ закончен в Новониколаевском районе. Здесь установили 350 современных емкостей. В Михайловском районе появилось более 850 новых баков. В остальных районах размещение контейнеров планируют завершить до середины октября. Новые баки европейского качества и соответствуют экологическим требованиям. По окончанию срока эксплуатации их можно отправить на переработку.

Ранее региональный оператор расставил баки в Быковском, Кумылженском и Алексеевском районах. Маршруты движения и пункты остановки спецтехники для вывоза ТКО будут сформированы по окончанию работ.

Напомним, создавать и обустраивать площадки для накопления отходов должны органы местного самоуправления. Региональный оператор осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, а также реализовывает их безопасную обработку.