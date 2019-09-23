Королевы кабинетов: три волгоградки прошли в полуфинал «Мисс офис-2019»

Кто сказал, что клерки - скучные и угрюмые? Вы только взгляните на волгоградских конкурсанток «Мисс офис-2019»! Они же просто королевы кабинетов. Сразу три волгоградки пробились в полуфинал этого международного конкурса. Теперь их ждет борьба за попадание в финал фэшн-соревнований. И помочь им туда попасть может каждый из нас.

Эти волгоградки уже пробились в полуфинал. Теперь дело за нашей поддержкой. Голосуйте! Фото с сайта "Мисс офис"

С 23 сентября по 13 октября будет проходить интернет голосование на сайте конкурса.

По итогам из полуфиналисток выберут всего 30 участниц финального шоу, которые будут бороться за главный приз конкурса – корону победительницы и 2 миллиона рублей от компании «Комус».

В этом году конкурс «Мисс офис» - юбилейный. Уже в десятый раз жюри будут выбирать самую красивую девушку делового мира. На это звание претендуют, как мы уже сказали, три волгоградки. Знакомьтесь.

Мария Обердерфер

21 год, работает в страховой компании менеджером.

Мария Обердерфер никогда не отступает от задуманного. Фото с сайта "Мисс офис"

Десять лет танцует в шоу-балете, занимается в модельном агентстве и мечтает о большой и дружной семье.

- Стараюсь никогда не унывать, ведь мы живем один раз. Знаю, что мысли материальны. Главное верить и никогда не отступать от задуманного.

Я хочу большую семью и стать примером для своих детей, - говорит Мария.

Ольга Бакина

32 года, работает заместителем директора в банке.

Ольга Бакина - банкир и мама. Фото с сайта "Мисс офис"

- Люблю делать что-то новое и нестандартное. Считаю, каждый человек должен уметь выходить из зоны комфорта, чтобы добиваться в жизни высоких результатов, от которых сам будет получать удовольствие. Всегда ставлю завышенные цели перед собой, - говорит Ольга.

Ее девиз: «Если очень захотеть, можно и в космос полететь».

Но кроме успешной деловой леди, Ольга еще и мама. У нее есть 11-летний сын.

- Это круто иметь взрослого сына-друга. У нас с ним полное взаимопонимание, - улыбается волгоградка, обнимая мальчишку.

Виктория Юдина

30 лет, работает помощником депутата Волгоградской облдумы.

Виктория Юдина умеет радоваться каждому дню. Фото с сайта "Мисс офис"

- Мой девиз – любить, мечтать и радоваться. Ведь наша жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда перехватывает дыхание, - говорит Виктория.

А вдохновение и силы черпает на занятиях по йоге, и в общении со своей четырехлетней дочерью.

Поддержим волгоградок! Проголосовать надо ЗДЕСЬ.

ВАЖНО!

Чтобы поддержать девушек необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в юбилейном финальном шоу «Мисс Офис – 2019», которое состоится 23 ноября в Москве.