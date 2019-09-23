2019-09-23T15:43:24+03:00
Общество

Королевы кабинетов: три волгоградки прошли в полуфинал «Мисс офис-2019»

Волгоградцев призывают поддержать наших красавиц в голосовании
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Три волгоградки поборются за корону и 2 миллиона рублей. Фото с сайта "Мисс офис"Три волгоградки поборются за корону и 2 миллиона рублей. Фото с сайта "Мисс офис"
Изменить размер текста:

Кто сказал, что клерки - скучные и угрюмые? Вы только взгляните на волгоградских конкурсанток «Мисс офис-2019»! Они же просто королевы кабинетов. Сразу три волгоградки пробились в полуфинал этого международного конкурса. Теперь их ждет борьба за попадание в финал фэшн-соревнований. И помочь им туда попасть может каждый из нас.

Эти волгоградки уже пробились в полуфинал. Теперь дело за нашей поддержкой. Голосуйте! Фото с сайта "Мисс офис"

Эти волгоградки уже пробились в полуфинал. Теперь дело за нашей поддержкой. Голосуйте! Фото с сайта "Мисс офис"

С 23 сентября по 13 октября будет проходить интернет голосование на сайте конкурса.

По итогам из полуфиналисток выберут всего 30 участниц финального шоу, которые будут бороться за главный приз конкурса – корону победительницы и 2 миллиона рублей от компании «Комус».

В этом году конкурс «Мисс офис» - юбилейный. Уже в десятый раз жюри будут выбирать самую красивую девушку делового мира. На это звание претендуют, как мы уже сказали, три волгоградки. Знакомьтесь.

Мария Обердерфер

21 год, работает в страховой компании менеджером.

Мария Обердерфер никогда не отступает от задуманного. Фото с сайта "Мисс офис"

Мария Обердерфер никогда не отступает от задуманного. Фото с сайта "Мисс офис"

Десять лет танцует в шоу-балете, занимается в модельном агентстве и мечтает о большой и дружной семье.

- Стараюсь никогда не унывать, ведь мы живем один раз. Знаю, что мысли материальны. Главное верить и никогда не отступать от задуманного.

Я хочу большую семью и стать примером для своих детей, - говорит Мария.

Ольга Бакина

32 года, работает заместителем директора в банке.

Ольга Бакина - банкир и мама. Фото с сайта "Мисс офис"

Ольга Бакина - банкир и мама. Фото с сайта "Мисс офис"

- Люблю делать что-то новое и нестандартное. Считаю, каждый человек должен уметь выходить из зоны комфорта, чтобы добиваться в жизни высоких результатов, от которых сам будет получать удовольствие. Всегда ставлю завышенные цели перед собой, - говорит Ольга.

Ее девиз: «Если очень захотеть, можно и в космос полететь».

Но кроме успешной деловой леди, Ольга еще и мама. У нее есть 11-летний сын.

- Это круто иметь взрослого сына-друга. У нас с ним полное взаимопонимание, - улыбается волгоградка, обнимая мальчишку.

Виктория Юдина

30 лет, работает помощником депутата Волгоградской облдумы.

Виктория Юдина умеет радоваться каждому дню. Фото с сайта "Мисс офис"

Виктория Юдина умеет радоваться каждому дню. Фото с сайта "Мисс офис"

- Мой девиз – любить, мечтать и радоваться. Ведь наша жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда перехватывает дыхание, - говорит Виктория.

А вдохновение и силы черпает на занятиях по йоге, и в общении со своей четырехлетней дочерью.

Поддержим волгоградок! Проголосовать надо ЗДЕСЬ.

ВАЖНО!

Чтобы поддержать девушек необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в юбилейном финальном шоу «Мисс Офис – 2019», которое состоится 23 ноября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
Когда включат отопление в Волгограде в 2019 году: отопительный сезон могут начать досрочно
Волгоградская область в конце рейтинга роста зарплат по стране
Администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде