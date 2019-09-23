В Волгограде установят десятки новых рекламных конструкций

Билборды в Волгограде - какой-то бич, с ними «борются», а они еще больше размножаются. Вот еще 18 новых рекламных конструкций установят в городе. Причем ни где-нибудь на задворках, а вдоль главных магистралей и даже в обновленной пойме реки Царица.

Помнится в 2018 году, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, проехав по улицам Волгограда, была шокирована количеством рекламных баннеров.

- Крупноформатной рекламы в городе не должно быть, только на выездных трассах! Это даже в законе прописано, а у вас что? Стоят в центре эти огромные щиты, которые уродуют облик такого красивого города. Так что давайте, завершайте эту работу ускоренными темпами! - потребовала тогда спикер от городских властей.

Чиновники тут же принялись показательно убирать щиты с улиц, отчитываясь о проделанной работе.

«За последние три года с улиц Волгограда убрали около 4400 рекламных конструкций, в том числе 300 огромных билбордов», - заявляли в администрации Волгограда.

Прошел год, и 18 сентября 2019-го на сайте мэрии появилось новое постановление, согласно которому вместо шести вычеркнутых из схемы размещения рекламных конструкций появится 18 новых. Причем бОльшая часть из них - на главных улицах города. Нашлись «лакомые» места даже в самом центре. Волгограда

Так, согласно постановлению, сразу пять билбордов и две флаговые композиции появятся на улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда. Еще один большой светодиодный экран установят и на проспекте Ленина (неподалеку от остановки "Улица Тарифная"). Рекламными флаговыми композициями дилерского центра «украсят» улицу Шурухина.

И даже в обновленной пойме реки Царица нашли места для рекламных конструкций. Сразу два светодиодных экрана «украсят» эту зону отдыха. Один - в пятидесяти метрах от Астраханского моста (по стороне реки Волга), второй - по той же стороне в ста пятидесяти метрах далее. Напомним, что один огромный щит уже стоит с обновленном сквере Пушкина, затмевая собой весь вид на Волгу.

Установят новые рекламные щиты на Университетском проспекте, возле «СтройМолла» и вдоль шоссе Авиаторов.

И этих волгоградских чиновников Валентина Матвиенко призывала равняться на Лондон и Париж.