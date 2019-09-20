2019-09-20T09:53:34+03:00
Общество

«Поколения Мира»: подростков Волгограда приглашают на фотокросс

Лучшие снимки покажут на фотовыставке
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В сентябре во всех регионах России пройдут фотокроссы в рамках благотворительного проекта «Поколение М», посвященного 80-летию с начала Второй Мировой войны. Волгоградские подростки, вооруженные телефонами и камерами, смогут создать яркие и живые кадры мирной жизни нашего города 28 сентября. На снимках могут быть лица, традиции, пейзажи, культурные особенности и профессии, технологии и инновации. А лучшие из них покажут на фотовыставке «Поколение Мира», которая откроется в 2020 году и будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Волгоградцы, которым еще нет 18 лет, могут загрузить свои снимки на сайт в раздел «Поколение Мира» до 5 октября 2019 года включительно. Мастера «РУСС ПРЕСС ФОТО» отсмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Выберет жюри и одного победителя, который получит от оператора связи поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Подготовиться к фотокроссу и научиться репортажной съемке поможет и специальный мастер-класс, который пройдет 27 сентября в 15.00 в офисе компании МТС на улице Краснознаменской,7. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

Кстати, все активности в группах и на сайте «Поколения М» - загруженные работы, «лайки» и репосты в соцсетях - компания провайдер конвертирует в «живые деньги» по курсу «1 действие» = «1 рубль». Эти средства пойдут на срочные операции для тяжелобольных детей.

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