2019-09-19T15:45:52+03:00
Экономика

Более 6,5 млн клиентов ВТБ используют «Мультикарту»

С момента запуска флагманского продукта ВТБ, количество активных пользователей «Мультикарты» превысило 6,5 млн
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В топ-3 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Более 20% из них - кредитные.

«Мультикарта» позволяет владельцу самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или бонусных рублей. При этом клиент может ежемесячно менять выбранную ранее опцию. Для активных пользователей ВТБ обеспечивает лучшее предложение на рынке - до 9% на остаток.

В настоящий момент клиенты отдают предпочтения бонусной опции «Коллекция», которая включает в себя более 10 тысяч различных товаров от известных брендов, сертификаты популярных магазинов, билеты в кино, авиа и ж/д-билеты и многое другое. В число наиболее популярных входит опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету и вкладам до 1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 8,5% годовых. Также в числе лидеров «Заемщик» – опция, которая позволяет клиентам снизить ставку до 10 п.п. по кредитной карте, до 3 п.п. по кредиту наличными или до 0,6 п.п. по ипотеке, совершая привычные ежедневные покупки.

«В рамках программы лояльности «Мультибонус» накопления можно обменять на товары в каталоге, сертификаты, сервисы для путешественников и многое другое. Мы заметили, что клиенты обращают внимание на новые возможности и используют мили не только для организации поездок, но и тратят их на различные товары. А те, кто ранее выбирал кешбэк, теперь не только переводят накопления на свой счет, но и используют бонусные рубли в каталоге. ВТБ нацелен на клиентоориентированность, расширяя список партнеров и развивает сервисы программы. Именно поэтому с каждым месяцем активность по ней растет», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

С июля 2017 года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. При ее активном использовании и совершении ежедневных привычных платежей владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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