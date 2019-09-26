2019-09-26T12:59:31+03:00
Общество

Едва не получил срок: инвалид по ошибке оплатил счет забытой в банкомате картой

Прокуратура просила год условно для волгоградца
Екатерина МАЛИНИНА
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Прокуратура просила год условно.Прокуратура просила год условно.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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25 сентября Краснооктябрьский районный суд вынес приговор Олегу Дарабубе, инвалиду по слуху. Судья Екатерина Митина полностью оправдала волгоградца – не нашла в обвинении состава преступления.

Волгоградец в мае 2019 года зашел в отделение банка, чтобы заплатить за интернет. Он не заметил, что посетитель перед ним оставил карту в банкомате и операция не завершилась. Он попытался внести деньги в машину, но она их не приняла. Зато на экране появилась надпись «Платеж подготовлен». Он нажал кнопку «оплатить» в надежде, что купюры банкомат все-таки «заест». Но вместо этого техника выдала чужую карту. Мужчина поспешил передать ее сотруднику банка, которая никак не могла понять пытающегося объяснить что-то жестами мужчину.. А потом Дарабуба снова пошел к банкомату все-таки оплатить интернет. Он не догадывался, что операция оплаты прошла с чужой карты.

Через пару дней Олегу позвонили сотрудники уголовного розыска. Владелец карты написал заявление о хищении денег с банковской карты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемый даже написал явку с повинной, хотя думал, что пишет объяснение по поводу сложившейся ситуации.

Дело передали в суд. Прокуратура требовала года условно. И тут помогло то, что судья не стала подходить к делу формально. Да и адвокат постарался доказать невиновность и отсутствие злого умысла у своего клиента. Суд принял в качестве доказательства записи видеокамер из банка, где четко видно, что Олег Дарабуба отдал карту и снова оплатил интернет.

Мужчину полностью оправдали. Он имеет право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении материального и морального вреда, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Прриговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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