2019-09-19T12:44:35+03:00
Общество

«Котельниково – Земля Героев» объявляет творческий конкурс для детей

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приглашает любознательных и пытливых юных котельниковцев попробовать свои силы в творческом состязании
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Конкурс сочинений компания организует в школах города Котельниково при содействии администрации Котельниковского муниципального района. Главная задача конкурса – изучение и популяризация истории и культурно-исторического наследия родного края в рамках проекта «Котельниково – Земля Героев», официальное открытие которого состоялось в августе этого года.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных школ города Котельниково в возрасте от 8 до 10 лет. Детям нужно написать небольшое сочинение, в котором они могут порассуждать на заявленную тему.

Автор работы, занявшей 1-место, получит возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправится в Великобританию. Юные исследователи, занявшие второе и третье места, получат ценные призы, все участники будут награждены дипломами и памятными подарками от бренда «Котельниково – Земля Героев».

Подробная информация и положение акции размещены на странице сообщества «Котельниково – Земля Героев».

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