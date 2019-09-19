2019-09-19T15:26:41+03:00
Происшествия

Jack Daniel’s, коньяк Х.O и Bosca : в Волгограде задержали тонны контрафактного алкоголя

УФСБ по Волгоградской области раскрыло группировку бутлегеров
Екатерина МАЛИНИНА
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Бутлегеры подделывали самые известные марки.Бутлегеры подделывали самые известные марки.
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Даже если вы покупаете бутылку не самого дешевого коньяка или виски в магазине, никто не гарантирует вам, что это не подделка. УФСБ России по Волгоградской области накрыли склад, где тоннами разливали и затем фасовали по ящикам дорогой алкоголь.

Бутлегеров оказалась целая группировка. Они арендовали склад в Городищенском районе, куда привозили спирт. Путем нехитрой процедуры смешивания получался «элитный» продукт, который фасовали в бутылки из-под Jack Daniel’s, Хo и прочих брендов. Затем фуры развозили их по разным точкам и по Волгоградской области и в соседние регионы. Спрос на товар был высоким, ведь стоил он для владельцев магазинов гораздо ниже, чем подлинный.

Во время обысков силовики нашли 37 тонн спирта, 57 тысяч бутылок алкоголя отечественных и иностранных брендов, этикетки, пробки, и 67 тысяч пустых бутылок. Сумма изъятого алкоголя – 17 миллионов рублей.

Товар развозили по Волгоградской области и соседним регионам.

Товар развозили по Волгоградской области и соседним регионам.

В отношении всех участников УФСБ по Волгоградской области и ГУ МВД по Волгоградской области возбудили уголовное за незаконное предпринимательство и незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас следователи выясняют, в какие магазины шла продукция и кто еще участвовал в преступной схеме.

В Волгограде накрыли склад с тоннами контрафактного алкоголя..

ИСТОЧНИК KP.RU

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