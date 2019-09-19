На набережной Волгограда появился бронзовый художник

В пятницу, 20 сентября 2019 года, в 18 часов на Центральной набережной Волгограда торжественно откроют скульптурную композицию, посвященную художнику Виктору Лосеву (1926 - 1995). Его вполне можно назвать летописцем нашего города. Он создал тысячи картин, на которых изображены Сталинград, Волгоград и его жители. Работал на пленэре. Частенько его можно было увидеть и там, где сейчас сидит бронзовый художник - на парапете верхней террасы набережной между пропилеями и ротондой. Пока памятник закрыт ширмой, но самые любознательные волгоградцы уже успели сделать не один десяток селфи с Лосевым.

- В торжественной церемонии открытия примут участие юные художники, музыканты, представители сферы культуры Волгограда. На верхней террасе набережной состоится концерт бардовской песни. Здесь же развернется выставка работ Виктора Лосева. Начало - 20 сентября в 18.00, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Автор композиции - известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. По его словам, идея ее создания появилась еще более 10 лет назад. Но воплотить ее в жизнь удалось только теперь. Высота скульптуры - с человеческий рост, около 160 сантиметров. Вес - около 300 килограммов. Лосев сидит на гранитном парапете с кистью в руках. Рядом - этюдник, на котором просматривается изображение пропилеев.

Расположился бронзовый Лосев между ротондой и пропилеями.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Идея создания скульптуры Виктора Лосева появилась так давно, что даже не скажу, кто ее предложил. Около десяти лет назад создали инициативную группу, сейчас некоторых уже нет в живых. Я сделал эскиз. Его выставили в галерее Ирины Басовой на улице Порт-Саида. Начали деньги собирать, но тогда не пошло. А сейчас на волне фестиваля «Извините, вы не видели Лосева?» о художнике узнали многие и не только волгоградцы. Заказ сделала администрация города. Отлили скульптуру в Подмосковье на Жуковском комбинате, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Сергей Щербаков.

После пожара, в котором сгорели около трехсот его работ, Лосев стал писать миниатюры и раздаривать свои работы, чтобы они наверняка сохранились. Так что картины талантливого художника есть в домах у многих горожан. А теперь и он сам станет ближе. Но, как подчеркивает автор, - это не памятник, а городская скульптура. Наверняка, придумают и новую городскую легенду. Почему бы не потереть бронзовую кисточку или этюдник на счастье?