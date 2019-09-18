Волгоградка чуть не умерла во время родов шестого ребенка: врачи вытащили с того света

Пока одни женщины к тридцати годам только «созревают» завести ребенка, 34-летняя волгоградка пришла в роддом за шестым. Они с мужем уже воспитывают пятерых, старшему из которых 15 лет, а младшему - три с половиной года. И все желанные и долгожданные. Но эти - шестые роды - стали не только днем появления на свет нового малыша, но и вторым рождением мамы. Женщину буквально вытянули с того света волгоградские врачи.

Поступила в роддом женщина в конце августа. Поначалу все шло неплохо, но родзале волгоградка вдруг потеряла сознание. Акушеры сделали все, чтобы спасти новорожденного и малыш родился здоровеньким. А вот состояние мамы у них вызывало большие опасения. В роддом вызвали для консультации неврологов из больницы №25. Они поставили неутешительный предварительный диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения. В срочном порядке женщину перевели в сосудистый центр ГУЗ «ГКБСМП № 25».

- После обследования неутешительный вердикт подтвердился: аневризматическая болезнь сосудов головного мозга, фузиформная аневризма Р2 сегмента левой задней мозговой артерии с массивным кровоизлиянием, разрыв аневризмы, субарахноидальное кровоизлияние III, - уточняют специалисты облздрава.

Волгоградка буквально повисла на волоске от смерти. Еще лет десять назад у женщины не было бы шансов выжить. Но сегодня наши медики шагнули далеко вперед. Они собрали консилиум врачей неврологов, врачей нейрохирургов, проконсультировались с главным внештатным нейрохирургом Министерства здравоохранения РФ, академиком РАН Владимиром Крыловым, и приняли решение провести сложнейшую операцию, первую подобную в Волгограде. Даже название у нее сложное - «Эндоваскулярная эмболизация аневризмы левой задней мозговой артерии».

Врачи установили 22 спирали в полости аневризмы. Операция прошла успешно. Еще несколько дней женщина провела в реанимации сосудистого центра, затем в нейрохирургическом отделении и первом неврологическом отделении. И спустя три недели женщина вернулась к жизни.

- Сегодня молодая мама прекрасно себя чувствует, самостоятельно ходит, и полностью себя обслуживает, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

Вот так волгоградские медики спасли сразу две жизни!