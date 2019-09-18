Даже спасибо не сказали: в ВГСПУ уволили знаменитого археолога - 83-летнего Владислава Мамонтова

Для тысяч волгоградских студентов начался учебный год: лекции, семинары, стуклубы. Свои заботы и у педсостава. Правда, не все преподаватели вышли на работу. С частью из них не продлили контракт. Например, у ВГСПУ закончился контракт с 193 сотрудниками. От охранников и сотрудников столовой (их перевели на аутсорсинг) до доцентов и профессоров. Большинству позвонили из отдела кадров и попросили прийти и забрать трудовую: в их услугах вуз больше не нуждается.

Среди таких оказался и профессор Владислав Мамонтов. 83-летний педагог в последнее время работал на 0,1 ставки. Подводило здоровье – у него обнаружили рак. Поэтому лекции он не читал, но в археологические экспедиции студентов возил.

Никаких прощальных речей, признание заслуг и хотя бы слов благодарности от руководства вуза пожилой педагог так и не услышал. И это очень странно и до крайности несправедливо. Ведь родному вузу он отдал пять десятков лет жизни. Именно благодаря ему волгоградский краеведческий музей может похвастаться лучшими экспонатами. Он настоящий авторитет в археологии не только в Волгограде, но и в стране. Сейчас профессор находится в больнице, попал туда с отравлением газом.

Профессор - самый уважаемый археолог в Волгоградской области. Фото: ВГСПУ

- Владислав Мамонтов давал вузу больше, чем вуз давал ему. Я возмущен их решением. Это великий человек, он настоящий подвижник. Таких осталось очень мало. А они воспользовались тем, что он болеет, - говорит Михаил Таранцов. С бывшим депутатом, кстати, тоже не продлили контракт.

Все 193 человека лишились работы по одной и той же причине. Дело в финансах. На данный момент вуз тратит больше, чем зарабатывает. На официальном сайте указано, что доходы учреждения 621 миллион, а расходы 622. Львиная доля трат – как раз на зарплаты сотрудникам. Да и фанатичная попытка (на всех уровнях образовательного процесса: от сада до вуза) довести среднестатистическую зарплату среднестатистического работника до средней по региону приводит к сокращениям. Сплошная математика. Хотя от нее (точнее от людей, ее внедряющих и ее выполняющих) страдает и сама наука, и студенты, и люди.

- Подобные сокращения не только в волгоградских вузах, потеряли работу профессора и доценты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и еще десятках городах по всей стране, - говорит один из педагогов вуза. – Теряем людей, теряем науку.