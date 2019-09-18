В центре Волгограда изменили охранные зоны: где ждать застройки

Чтобы сохранить в Волгограде культурное наследие от бескультурной застройки, власти очерчивают, так называемые, «охранные зоны». Те, что не попадают под охрану государства, берут под охрану региона. Вот на днях комитет государственной охраны памятников и объектов культурного наследия Волгоградской области присвоил особый статус сразу нескольким объектам Волгограда. В частности, в этот «охранный» список попали здание Главка, Дом купца Ищенко и улица Мира.

Итак, отныне улица Мира в Волгограде имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Что это меняет? Главное: на данной улице - в границах домов №1 - №26 - отныне запрещено капитальное строительство, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ за исключением работ по сохранению данного объекта, работ по благоустройству, реставрации или реконструкции. В список охраняемых кроме жилых зданий, расположенных по улице Мира, попали также музыкальное училище, театр НЭТ, волгоградский Главпочтамт, гостиницы «Волгоград» и «Интурист», средняя школа №8, институт «Волгоградгражданпроект», здание Промстройбанка и Планетарий, расположенный по улице Гагарина,14.

Пешеходная зона в дальнейшем соединит Алллею Героев и сквер у собора Александра Невского. Фото администрации Волгограда.

Напомним, что улица Мира является и частью площади Павших Борцов, которую власти уже давно намереваются сделать пешеходной. Звучали даже обещания сделать там подземную парковку, чтобы освободить территорию для прогулок. Кстати, рядом совсем скоро появится обновленный сквер у Невского собора.

В перечень «охраняемых» попали еще несколько зданий Волгограда. Так, статус объекта культурного наследия получило здание областного управления внутренних дел (Главка), расположенного по адресу: улица Краснознаменская, 17. Теперь возле этого здания нельзя не только строить, но даже ставить киоски и рекламные щиты вышиной более 2 метров, под запретом на здании растяжки, лайтбоксы и большие вывески. Пешеходные дорожки у здания Главка должны быть выполнены только из камня или гранита (либо из материалов, имитирующих натуральные), даже на фасадах запретили использование ненатуральных материалов ярких цветов. Даже памятники и малые архитектурные формы должны быть не более 3 метров.

Еще одно здание, которое включили в список объектов культурного наследия - дом №14 по улице Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. Это дом купца Ищенко (позже здесь находился Спецмедвытрезвитель). Собственник отныне обязан обеспечивать должный уход и сохранность здания.

Дом купца Ищенко позабыт, позаброшен. Может теперь собственника обяжут его привести в порядок.

Также в «охранную зону» попала часть проспекта имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда (в частности речь идет о кварталах №602-608 и №726-728). В эту зону попали 32 дома по проспекту Ленина, дом №22 по улице Кузнецова, №1 по проспекту Металлургов, №3 по улице Хользунова, №2,3,5 по улице генерала Гуртьева, №2 и №6 в Аэропортовском переулке, дома № 4 и 6 по улице Титова, №2,2к,1 и 3 по улице Пельше.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель Совета Волгоградского регионального отделения ВООПИиК, Валерий Котельников:

- Этим приказом (про статус охраняемой зоны для улицы Мира, - примечание автора) значительные городские пространства, бывшие под государственной охраной, ВЫВЕДЕНЫ за территорию, где правовые режимы запрещают капитальное строительство. В частности, этим приказом выведены вся площадь Павших Борцов с трибунами, сквер Аллеи героев от проспекта Ленина до площади Павших борцов, сквер на улице Симбирцева от проспекта Ленина до улицы Мира. Я не удивлюсь, увидев на этих пространствах подготовку к строительству.