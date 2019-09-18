Юристы помогут волгоградцам разобраться в сложных вопросах ЖКХ

На территории города Волгограда при поддержке Фонда президентских грантов началась реализация проекта «Совет МКД - Стратегия успеха общественного контроля при управлении многоквартирными домами». Проект направлен на обобщение и распространение практики деятельности Ассоциации Советов Многоквартирных Домов и Собственников Жилья Советского района Волгограда по созданию советов многоквартирных домов, координации их взаимодействия с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления; проведению общественных приемов граждан по проблемным вопросам в сфере ЖКХ и защите их прав путем оказания консультационной и практической юридической помощи; проведению обучающих семинаров для председателей и членов советов многоквартирных домов по разъяснению последних изменений в жилищном законодательстве.

Председатель правления Ассоциации – Иванов Роман Алексеевич: «В рамках проекта уже открыты и успешно работают три специализированные общественные приемные граждан по вопросам ЖКХ, две в Советском районе, одна в Дзержинском, в которых прием ведут профессиональные юристы именно по направлению ЖКХ, в активе которых сотни выигранных судебных процессов. На приеме возможно получить устные и письменные консультации; помощь в составлении жалоб, претензий, обращений в контрольно-надзорные органы и при подготовке документов для обращения в суд по вопросам защиты прав потребителей. В течение месяца начнется цикл обучающих семинаров-практикумов для председателей и членов советов многоквартирных домов, которые сможет посетить любой желающий, достаточно предварительно записаться на семинар по телефону. В рамках проекта ,совместно с муниципальными органами власти будут проведены встречи с жителями г.Волгограда, для их информирования будут предложены материалы по теме: «Совет МКД - выборный орган собственников помещений в многоквартирном доме», по итогам которого будет оказана практическая правовая помощь в подготовке проведений общих собраний для избрания совета дома, утверждении положения о совете многоквартирного дома с целью совершения юридически значимых действий для закрепления полномочий совета МКД. Мы готовы поделиться своими наработками и опытом, а тем кто обратился к нам за юридической помощью поможем не только словом , но и делом!»

График работы общественных приемных:

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

вторник и пятница с 14-00 до 17-00. Адрес: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122, в здании Администрации Дзержинского района Волгограда, кабинет №18. Без предварительной записи.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

вторник и четверг с 14-00 до 17-00. Адрес: г. Волгоград, проспект Университетский, д. 64, 3 этаж, кабинет №306. Без предварительной записи.

Контактный телефон приемной по Дзержинскому району:

8-995-427-77-00, Ведяпин Михаил Юрьевич,

8-961-083-77-06, Роман Алексеевич Иванов, руководитель проекта «Совет МКД - Стратегия успеха общественного контроля при управлении многоквартирными домами».

18+

www.sovetmkd34ru.ru