2019-09-18T09:23:14+03:00
Общество

«Водоканал. Лидеры - 2019» приглашают волгоградцев на полигон «Олимпийский»

Оценить красоту и сложность работы слесарей и сварщиков водоканалов, поболеть за конкурсантов могут все желающие
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Фото: КВФото: КВ
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20 и 21 сентября в Волгограде ООО «Концессии водоснабжения» проводят второй Областной конкурс профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры – 2019». Участие в нем примут рабочие водоканалов Волгограда, Волжского, Урюпинска и Котельниково. Конкурс будет проходить на учебно-тренировочном полигоне «Олимпийский». Оценить красоту и сложность работы слесарей и сварщиков водоканалов, поболеть за конкурсантов приглашают всех желающих.

Впервые областной конкурс профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры» провели в 2018 году. Рабочих водоканалов из городов региона принял учебно-тренировочный полигон «Олимпийский». На этой универсальной технологической площадке есть все необходимое для обучения рабочих системы жизнеобеспечения города, а также для проведения профессиональных состязаний. Этот полигон коллектив «Концессий водоснабжения» в 2017 году построил своими руками – для повышения своего профессионального мастерства.

Конкурс проводится в два этапа. Первый день – теория. Теоретическое задание состоит из вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, вопросов по охране труда и технике безопасности. В этом году тестирование впервые проводится на компьютерах. Объективность оценки сварщиков, соревнования которых также пройдут в пятницу, обеспечит радиографический контроль.

А в субботу на «Олимпийском» пройдет наиболее зрелищная часть конкурса. Испытательные стенды на полигоне устроены таким образом, что зрителям удобно наблюдать, как рабочие выполняют ту работу, которая горожанам обычно не видна. Монтаж узлов, сборка задвижки, регулировка высоты горловины колодца, устранение повреждения под давлением и поиск люка под грунтом – всё это рабочие водоканалов выполняют ежедневно.

В конкурсных испытаниях баллы начисляются за скорость. Качество оценивается по итогам гидравлического испытания: в случае течи все баллы за этап снимаются. Комиссия смотрит и за соблюдением техники безопасности, и за порядком на рабочем месте.

Конкурс профмастерства – это не только соперничество. Это ориентиры для профессионального развития, обмен опытом, знаниями для того, чтобы сделать жизнь в своём городе лучше, ведь главной целью для всех коммунальщиков является комфорт потребителей.

«Концессии водоснабжения» приглашают волгоградцев стать зрителями конкурса. По традиции он пройдет в формате семейного праздника. Дети могут смотреть соревнования вместе со взрослыми или поиграть с опытными аниматорами.

«Водоканал. Лидеры – 2019» пройдет в субботу 21 сентября 2019 года с 10.00 на полигоне «Олимпийский» по адресу: Дзержинский район, ул. Космонавтов, 27 б.

Полигон находится на территории насосной станции между остановками общественного транспорта «Улица Космонавтов» и «Микрохирургия глаза». Напротив автомойки дорога уходит вглубь квартала мимо бетонного забора. Вдоль него нужно двигаться до ворот насосной станции. Вход бесплатный, по предъявлении паспорта.

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