Имеем две квартиры: за вывоз мусора платим дважды?

«Недавно мы купили квартиру для дочери-студентки. Приобретали ее на средства материнского капитала, поэтому оформлять право собственности пришлось на всех четверых членов семьи. В итоге платим за вывоз мусора дважды: и в этой квартире, и в той, где все прописаны и живем. Можно ли оформить расчет платы за обращение с ТКО так, чтобы нам не платить за вывоз мусора дважды? Какие документы для этого нужны?», - обратилась с вопросом в редакцию «КП-Волгоград» наша читательница Лариса Николаевна.

На вопрос отвечают юристы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управление отходами - Волгоград»:

- C 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО стала коммунальной наравне с водо-, газо-, тепло-, энергоснабжением и водоотведением. Соответственно, на нее распространяется 155-я статья Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ «Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

Согласно закону, «неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги». В частности услуга - вывоз мусора - оказывается всей улице, кварталу, поселению, независимо от того, пользуется жилец ею или нет. Аналогично с отоплением: невозможно отключить от централизованной системы одну квартиру, ведь при этом пострадают интересы остальных жильцов.

Расчет платы за «Обращение с ТКО» в Волгоградской области производится согласно количеству прописанных лиц. Если же по адресу никто не зарегистрирован, то плата взимается исходя из числа собственников жилого помещения (Постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354). Так что платить за вывоз мусора в данном случае придется по обоим адресам: и там где прописан заявитель, и там, где он владеет имуществом.

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