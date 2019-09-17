«Шахтерская соль – 2019» ждет новых героев

В город Котельниково 21 сентября 2019 года съедутся самые сильные и упрямые спортсмены, профессионалы и любители, готовые доказать всем и в первую очередь себе, что выносливость, сила воли и командная сплочённость способны покорить любые вершины!

В экстремальном забеге «Шахтерская соль» примут участие команды, состоящие из 5 человек, в том числе как минимум одна девушка. Им предстоит пройти трассу, в опорных пунктах которой пройдут испытания в перешагивании тумбы с отягощениями, махами гирей, упражнениями с покрышкой приседаниях с выпадами, преодолением различных препятствий. При всей сложности испытания залог успеха в кроссфите не в силе участников, а в единении команды.

Победители будут определены по наименьшему времени, затраченному на преодоление трассы.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приглашает всех принять участие в командном забеге и разделить с котельниковцами спортивное торжество! Заявки на регистрацию команд принимаются до 19 сентября 2019 г. Подробная информация, форма заявки на участие и положение на странице сообщества.