2019-09-17T14:32:15+03:00
Общество

Треть молодежи хочет уехать из Волгограда в поисках лучшей жизни

Молодые специалисты не могут найти высокооплачиваемую работу по профессии в родном городе
Юлия Данильченко
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Волгоградские студенты любят родной город, но за хорошей жизнью уезжают в Москву и Питер.Волгоградские студенты любят родной город, но за хорошей жизнью уезжают в Москву и Питер.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Аналитики часто любят измерять «счастье» россиян. На этот раз эксперты Финансового университета при Правительстве РФ решили узнать, какие города самые привлекательные для жизни молодежи, а какие нет. За основу взяли насущные вопросы: «А довольны ли вы жизнью?» и «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни?», спрашивали людей до 18 до 30 лет. И Волгоград в лидерах. Правда, по оттоку молодежи.

САМЫЙ НЕДОВОЛЬНЫЙ ГОРОД

Цифры упрямы: волгоградцы меньше остальных довольны качеством своей жизни. В исследовании участвовали чуть меньше сотни средних и крупных городов России. Итог десятилетних опросов и радует, и огорчает. С одной стороны, в 2008 году лишь 55% волгоградцев были всем удовлетворены, а в 2018 – уже 76%. Но с другой средний показатель все равно самый низкий по стране – 72%. То есть трети молодого населения совсем нечему радоваться.

Картина довольно безрадостная: выходит, самые энергичные, только что получившие дипломы специалисты просто уезжают из Волгограда или же мечтают об этом. Некоторые делают это сразу после школы: получившие аттестат молодые парни и девушки выбирают вузы в тех городах, где хотели бы жить и строить карьеру.

Понятно, что в комфортных мегаполисах, где можно самореализоваться, такого не происходит. Наоборот, в Москву, Питер, Симферополь, Краснодар стремятся. Молодым волгоградским специалистам, которые знают себе цену, хочется всего и сразу: работать по профессии и прилично зарабатывать, чтобы хоть как-то обустроиться в этой жизни. Увы, получить желаемое в нашем городе удается далеко не всем. Тем, кто не успел найти свой «золотой билет», ничего не остается, как рисковать и переезжать в другие, более перспективные города, где они смогут реализоваться и быть всем довольными.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОЛГОГРАД СТАЛ ЛУЧШЕ

Некоторым это удается. Яркий тому пример – 35-летний Александр Козлов, родившийся в Камышине. Амбициозный волгоградец окончил «Волгоградскую академию государственной службы», переехал в столицу, где сделал карьеру и в 2019-ом стал депутатом Мосгордумы. Популярная звезда «Универа» Настя Иванова – тоже волгоградка. Но есть обратные примеры, когда вчерашние студенты наоборот предпочитают родной Волгоград.

- Мы с моим молодым человеком вместе получили дипломы ВГИИКа. Поначалу найти работу было трудно – актеры сейчас не очень востребованы, - рассказала волгоградка Влада Герасимова. - Искали вакансии в других городах. В одном из театров Сочи моему парню сразу же предложили работу, я тоже планировала найти там что-то подходящее, но следом появились места в ТЮЗе. И мы с радостью согласились, решили пока остаться в Волгограде.

Однако смысла это не меняет. Пока у молодых есть время и силы что-то менять, будет и запасной план переезда туда, где лучше.

- Большинство все-таки стремятся уехать, хотя есть те, кто любит Волгоград. И я искренне считаю, что он меняется и становится лучше как минимум в плане досуга. Но в плане зарплат и экономики все довольно печально, поэтому талантливые люди, которым здесь душно, уезжают. Ведь делать что-то крутое и не зарабатывать на этом не каждый сможет, не все альтруисты. Многие понимают, что с их умениями и навыками они могут получить гораздо больше в другом месте, - поделилась своим мнением проджект-менеджер популярного event –агентства «PUSHKA TEAM» Элина Типаева. – Лично я здесь остаюсь потому, что нашла своё место в нашем дружном агентстве. Хотя не исключено, что когда-то и я решусь развиваться уже в другом городе. Но все-таки мне хочется, чтобы Волгоград стал лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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