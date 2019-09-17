К волгоградцам приехали «Звезды мирового цирка»

В год столетия российского цирка волгоградцы смогут посетить уникальные цирковые представления. Легендарный дрессировщик Грант Ибрагимов привез в Волгоград новую программу «Звезды мирового цирка». 14 сентября горожане от мала до велика заряжались эмоциями на первом шоу.

Внимание зрителей было приковано к манежу с первых секунд: под куполом чудеса эквилибристики показывали канатоходцы из династии Суанбековых. Волгоградцы с замиранием сердца следили за тем, как смелые братья делают кульбиты на «Американском колесе», постоянно усложняя элементы. В отличие от коллег из других стран, артисты работают на колесе вдвоем, а не втроем. Благодаря этому все трюки выполняются на очень высокой скорости. Прыгать через скакалку на крутящейся установке на огромной высоте, или бежать по конструкции с завязанными глазами – такое самого искушенного зрителя не оставит равнодушным! Во второй половине программы представители династии показали другой уникальный трюк: подъем по канату на высоту 15 метров без страховки. Зал взорвался аплодисментами и возгласами восхищения, когда артист, несмотря на опасную потерю равновесия, успешно завершил переход.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

На протяжении всей программы эмоции зрителям дарил уморительный клоунский дуэт Сергея Гульченко и Юрия Филатова, регулярно выбиравший среди волгоградцев «жертв» для участия в веселых розыгрышах. На представлении горожане убедились, что по залу летают крокодилы, зазвонивший мобильный может привести к самым неожиданным последствиям, а любой желающий в состоянии сняться в кино и даже стреляться на дуэли.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

Любители адреналина и рекордов остались в восторге от выступлений воздушной гимнастки Евгении Полусаловой, работающей в жанре корд-де-волан, и Филиппа Воробьева, жонглировавшего гирями и поднявшего на своих плечах 320-тикилограммовую конструкцию.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

И какой же цирк без удивительных животных? Завораживающие и грациозные лошади Мурада Хыдырова, еноты, кошки и собаки Ульяны и Филиппа Воробьевых, и, конечно, медведи Гранта Ибрагимова очаровали и малышей, и взрослых волгоградцев. Еще бы, ведь не каждый день можно увидеть вальсирующих лошадок, енотов-канатоходцев и мишек на гироскутере! Неудивительно, что зрителей переполняли эмоции:

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

- Очень понравились братья Суанбековы, просто дух захватывает, красота и фантастика одновременно! Порадовал номер с лошадями, представляю, какую работу проделали артисты, чтобы добиться такой грациозности. Все очень ярко, эффектно, даже не могу выделить один любимый номер, - поделилась впечатлениями волгоградка Светлана.

Запомнившиеся волгоградцам номера династии канатоходцев оказались не только сложными и поражающими воображение, но еще и уникальными. Сайракан Суанбекова рассказала об авторских разработках своей семьи:

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

- Сын делает трюк с восхождением по канату без лонжи, без страховки. Все ходят с веером, который помогает держать баланс. А он идет сам, к тому же спиной, не видит канат. Можно сказать, что он делает это один в мире.

Маленьким зрителям больше всего понравились номера с животными, особенно медведи, танцующие балет и выделывающие пируэты на гироскутере. Артисты, как выяснилось, искренность приема и эмоциональность волгоградцев очень оценили:

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

- Сегодняшняя программа отличается в первую очередь теплотой приема. Это радует! Зрители очень хорошие, добрые, хочется работать. Мишки чувствуют себя как дома. Я привез всех, и еще маленького взяли, его назвали Гришей. Они уже осваивают новые трюки, - рассказал художественный руководитель программы Грант Ибрагимов.

«Звезды мирового цирка» приглашают всех волгоградцев на яркое и запоминающееся шоу. Программа будет работать в городе-герое до середины октября.