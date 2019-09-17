Гордость «Красного Октября»

Волгоградское предприятие «Красный Октябрь» сегодня возвращает статус одного из флагманов отечественной металлургии. Увеличиваются объемы производства, улучшается инфраструктура – продолжается масштабное благоустройство сквера Металлургов, создание комфортных условий труда для всех заводчан. А главное – на заводе работают целеустремленные и преданные своему делу люди. Это настоящие профессионалы, которые получают удовлетворение от того, что трудятся на знаковом для страны предприятии.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

На «Красном Октябре» сталевар электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2) Алексей Мытко работает более 10 лет: трудовой путь он начинал с должности литейщика сплавов и металла в цехе фасонного литья. В сентябре этого года Алексей Мытко стал одним из призеров городского конкурса «Лучший по профессии» в своей отрасли. Несколькими месяцами ранее ему вручили благодарственное письмо председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко за большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Награда не случайна: сталевар организовал работу своих подручных так, чтобы сократить время выплавки нержавеющей стали. Благодаря этому в 2018 году цех сэкономил значительную сумму на потреблении электроэнергии и расходе электродов. Ответственный подход Алексея Мытко также позволил увеличить стойкость облицовки огнеупорным кирпичом внутренней поверхности металлургической печи.

Алексей Мытко.

– Я привык работать с полной самоотдачей и делать все от меня зависящее, выполнять свою работу четко и ответственно, – говорит Алексей Мытко. – После окончания вуза я пришел на завод и осваивал практические навыки под руководством профессионалов своего дела: Владимира Баранова, Вячеслава Фатеева, Андрея Назарова. Они передали мне свой опыт, научили меня не просто выплавлять сталь, а к каждой плавке находить индивидуальный подход. За годы работы здесь я выработал свою методику, и сейчас уже я сам передаю свои знания.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Начальник цеха производства извести, порошков и люнкерита (ЦПИПиЛ) Юрий Зубков в 2019 году стал одним из удостоенных Почетного звания Министерства промышленности и торговли РФ «Почетный металлург». Свою награду он получил летом, на праздновании Дня металлурга 19 июля из рук губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Путь к успеху Юрия Петровича был долгим: он начал трудиться на предприятии помощником сталевара в 1978 году, параллельно учился на вечернем отделении Волгоградского политеха. В конце «лихих» 90-х ему пришлось на пару лет оставить родное предприятие, чтобы затем вернуться с новыми силами и трудиться на благо предприятия. Юрий Зубков говорит, что завод стал для него вторым домом, а члены дружного, сплоченного коллектива сообща решают все проблемы и радуются своим трудовым результатам и достижениям.

Юрий Зубков.

– Напротив производственного здания отделения порошков заложен парк с тополями и дорожками. Когда-то на этом месте был шлаковый двор ЭСПЦ-2, и когда его перенесли в другое место, здесь образовалась свалка. Коллектив цеха принял решение благоустроить эту территорию. Не многие верили, что здесь что-то сможет вырасти, но старания и забота коллектива не прошли даром!

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАВКА

В рамках городского конкурса «Лучший по профессии» его участники написали эссе о своем призвании: в оргкомитет поступило 247 сочинений конкурсантов. Поделился историей своего трудового пути и сталевар ЭСПЦ-2 Павел Соловьев – он написал о том, как профессия металлурга стала для него делом жизни.

– В далеком 1994 году мой отец, проработавший на заводе «Красный Октябрь» не один десяток лет, привел меня в свой мартеновский цех, где я увидел работу металлургов, увидел печь, на которой трудилась знаменитая женщина-сталевар Ольга Ковалева, и с того момента я решил стать сталеваром. Магия жидкого металла завораживает, особенно когда ты понимаешь, что ты варишь качественную сталь для твоей страны.

Павел Соловьев.

Именно Павлу Соловьеву жюри конкурса отдало первое место в номинации «Лучший работник в сфере металлургии». Он больше 30 лет трудился на заводе, а этой весной его бригада поставила рекорд: отремонтированная печь №5 впервые за последние годы дала отличную по всем параметрам плавку. Сталеплавильщики выплавили жаропрочную марку стали 25Х1МФ всего за 2 часа 20 минут, при этом сэкономив рекордные 52 кВтч/т.

– Четкое соблюдение технологии производства, грамотная организация работы подручных у печи и ответственный подход к своему делу – никаких секретов в нашей работе нет, – говорит Павел Соловьев.

МЕТАЛЛУРГИЯ – ДЕЛО ПОКОЛЕНИЙ

На протяжении 121 года завод «Красный Октябрь» производит металлопрокат марок стали специального назначения. Многие работники, которые сегодня здесь трудятся, пришли на завод по примеру родителей, дедушек и бабушек. Дмитрий Павловский, старший вальцовщик на крупнозаготовочном стане обжимного крупносортного цеха (КЗС ОКЦ) – один из них.

– В правильности своего выбора места работы никогда не сомневался. За 16 лет работы лишь сменил вектор своей деятельности. Сначала планировал идти в электросталеплавильный цех, там дедушка, отец работали, – рассказывает Дмитрий. – Но судьба распорядилась иначе, и я стал трудиться на прокате металла.

Дмитрий Павловский.

Сестра Дмитрия Марина Павловская работает на «Красном Октябре» инженером по организации и нормированию труда, до этого она была экспедитором на центральном складе главного магазина предприятия. Связать жизнь с «Красным Октябрем» Марине посоветовала мама, и это решение стало судьбоносным: помимо хорошей работы дочь встретила здесь своего мужа, который сейчас занимает должность начальника автоколонны в автотранспортном цехе. А основателем трудовой династии Павловских на «Красном Октябре» была Анна Васильевна Шеина, бабушка Марины и Дмитрия. Она пришла на завод в 1942 году и проработала здесь 47 лет. С ней трудились муж, брат, дети, а теперь и внуки. В общей сложности стаж этой трудовой династии насчитывает более 325 лет!

«МАМА, А ТЫ САМА ВАРИШЬ СТАЛЬ?»

Так называлось эссе, которое представила на конкурс главный специалист по огнеупорам завода «Красный Октябрь» Наталья Покрепа. Ее в 2000 году привел на завод папа: отец и дед Натальи трудились в цехах, бабушка работала в заводоуправлении. Наталья вспоминает, как ее шестилетний сын недавно задал вопрос: «Мама, а ты сама варишь сталь, как мои дедушка и прадедушка, всю свою жизнь посвятившие заводу?».

– Моя профессия относится к металлургии, но согласно созданному кинематографом образу, металлурги – это сильные и суровые мужчины, работающие в сложнейших условиях возле раскаленных печей. И как объяснить ребенку, что его хрупкая мамочка разрабатывает и курирует огнеупорную футеровку этих самых печей, да и вообще всех тепловых агрегатов предприятия? И я вспомнила простое пояснение о том, кто такой сталевар – это повар, который варит вкусные щи, положив все необходимые ингредиенты в кастрюлю. Ее, то есть сталеплавильную печь, а также печки для «пирожков и булочек» – металлопроката – подготавливают специалисты, работающие с огнеупорными материалами. Для этого необходимы не только обширные знания, конструкторские и строительные навыки, но и творческое мышление.

Наталья Покрепа.

Наталья Покрепа с воодушевлением рассказывает о том, как работники переживают за оборудование, постоянно работают над тем, чтобы придумать новые технологические цепочки. Побывав на «Красном Октябре», убеждаешься в том, что сегодня все его сотрудники – настоящие патриоты завода. И каждый из них готов подписаться под словами, которыми Наталья Покрепа завершает свое эссе: «Без моей профессии завод «Красный Октябрь» не являлся бы градообразующим сердцем моего города!».

На правах рекламы.