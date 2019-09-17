2019-09-17T09:53:33+03:00
Экономика

Гордость «Красного Октября»

На заводе трудятся лучшие представители своих профессий – в масштабе города и целой страны
Ирина ЕГОРОВА
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Фото: «Красный Октябрь».Фото: «Красный Октябрь».
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Волгоградское предприятие «Красный Октябрь» сегодня возвращает статус одного из флагманов отечественной металлургии. Увеличиваются объемы производства, улучшается инфраструктура – продолжается масштабное благоустройство сквера Металлургов, создание комфортных условий труда для всех заводчан. А главное – на заводе работают целеустремленные и преданные своему делу люди. Это настоящие профессионалы, которые получают удовлетворение от того, что трудятся на знаковом для страны предприятии.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

На «Красном Октябре» сталевар электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2) Алексей Мытко работает более 10 лет: трудовой путь он начинал с должности литейщика сплавов и металла в цехе фасонного литья. В сентябре этого года Алексей Мытко стал одним из призеров городского конкурса «Лучший по профессии» в своей отрасли. Несколькими месяцами ранее ему вручили благодарственное письмо председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко за большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области. Награда не случайна: сталевар организовал работу своих подручных так, чтобы сократить время выплавки нержавеющей стали. Благодаря этому в 2018 году цех сэкономил значительную сумму на потреблении электроэнергии и расходе электродов. Ответственный подход Алексея Мытко также позволил увеличить стойкость облицовки огнеупорным кирпичом внутренней поверхности металлургической печи.

Алексей Мытко.

Алексей Мытко.

– Я привык работать с полной самоотдачей и делать все от меня зависящее, выполнять свою работу четко и ответственно, – говорит Алексей Мытко. – После окончания вуза я пришел на завод и осваивал практические навыки под руководством профессионалов своего дела: Владимира Баранова, Вячеслава Фатеева, Андрея Назарова. Они передали мне свой опыт, научили меня не просто выплавлять сталь, а к каждой плавке находить индивидуальный подход. За годы работы здесь я выработал свою методику, и сейчас уже я сам передаю свои знания.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Начальник цеха производства извести, порошков и люнкерита (ЦПИПиЛ) Юрий Зубков в 2019 году стал одним из удостоенных Почетного звания Министерства промышленности и торговли РФ «Почетный металлург». Свою награду он получил летом, на праздновании Дня металлурга 19 июля из рук губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Путь к успеху Юрия Петровича был долгим: он начал трудиться на предприятии помощником сталевара в 1978 году, параллельно учился на вечернем отделении Волгоградского политеха. В конце «лихих» 90-х ему пришлось на пару лет оставить родное предприятие, чтобы затем вернуться с новыми силами и трудиться на благо предприятия. Юрий Зубков говорит, что завод стал для него вторым домом, а члены дружного, сплоченного коллектива сообща решают все проблемы и радуются своим трудовым результатам и достижениям.

Юрий Зубков.

Юрий Зубков.

– Напротив производственного здания отделения порошков заложен парк с тополями и дорожками. Когда-то на этом месте был шлаковый двор ЭСПЦ-2, и когда его перенесли в другое место, здесь образовалась свалка. Коллектив цеха принял решение благоустроить эту территорию. Не многие верили, что здесь что-то сможет вырасти, но старания и забота коллектива не прошли даром!

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАВКА

В рамках городского конкурса «Лучший по профессии» его участники написали эссе о своем призвании: в оргкомитет поступило 247 сочинений конкурсантов. Поделился историей своего трудового пути и сталевар ЭСПЦ-2 Павел Соловьев – он написал о том, как профессия металлурга стала для него делом жизни.

– В далеком 1994 году мой отец, проработавший на заводе «Красный Октябрь» не один десяток лет, привел меня в свой мартеновский цех, где я увидел работу металлургов, увидел печь, на которой трудилась знаменитая женщина-сталевар Ольга Ковалева, и с того момента я решил стать сталеваром. Магия жидкого металла завораживает, особенно когда ты понимаешь, что ты варишь качественную сталь для твоей страны.

Павел Соловьев.

Павел Соловьев.

Именно Павлу Соловьеву жюри конкурса отдало первое место в номинации «Лучший работник в сфере металлургии». Он больше 30 лет трудился на заводе, а этой весной его бригада поставила рекорд: отремонтированная печь №5 впервые за последние годы дала отличную по всем параметрам плавку. Сталеплавильщики выплавили жаропрочную марку стали 25Х1МФ всего за 2 часа 20 минут, при этом сэкономив рекордные 52 кВтч/т.

– Четкое соблюдение технологии производства, грамотная организация работы подручных у печи и ответственный подход к своему делу – никаких секретов в нашей работе нет, – говорит Павел Соловьев.

МЕТАЛЛУРГИЯ – ДЕЛО ПОКОЛЕНИЙ

На протяжении 121 года завод «Красный Октябрь» производит металлопрокат марок стали специального назначения. Многие работники, которые сегодня здесь трудятся, пришли на завод по примеру родителей, дедушек и бабушек. Дмитрий Павловский, старший вальцовщик на крупнозаготовочном стане обжимного крупносортного цеха (КЗС ОКЦ) – один из них.

– В правильности своего выбора места работы никогда не сомневался. За 16 лет работы лишь сменил вектор своей деятельности. Сначала планировал идти в электросталеплавильный цех, там дедушка, отец работали, – рассказывает Дмитрий. – Но судьба распорядилась иначе, и я стал трудиться на прокате металла.

Дмитрий Павловский.

Дмитрий Павловский.

Сестра Дмитрия Марина Павловская работает на «Красном Октябре» инженером по организации и нормированию труда, до этого она была экспедитором на центральном складе главного магазина предприятия. Связать жизнь с «Красным Октябрем» Марине посоветовала мама, и это решение стало судьбоносным: помимо хорошей работы дочь встретила здесь своего мужа, который сейчас занимает должность начальника автоколонны в автотранспортном цехе. А основателем трудовой династии Павловских на «Красном Октябре» была Анна Васильевна Шеина, бабушка Марины и Дмитрия. Она пришла на завод в 1942 году и проработала здесь 47 лет. С ней трудились муж, брат, дети, а теперь и внуки. В общей сложности стаж этой трудовой династии насчитывает более 325 лет!

«МАМА, А ТЫ САМА ВАРИШЬ СТАЛЬ?»

Так называлось эссе, которое представила на конкурс главный специалист по огнеупорам завода «Красный Октябрь» Наталья Покрепа. Ее в 2000 году привел на завод папа: отец и дед Натальи трудились в цехах, бабушка работала в заводоуправлении. Наталья вспоминает, как ее шестилетний сын недавно задал вопрос: «Мама, а ты сама варишь сталь, как мои дедушка и прадедушка, всю свою жизнь посвятившие заводу?».

– Моя профессия относится к металлургии, но согласно созданному кинематографом образу, металлурги – это сильные и суровые мужчины, работающие в сложнейших условиях возле раскаленных печей. И как объяснить ребенку, что его хрупкая мамочка разрабатывает и курирует огнеупорную футеровку этих самых печей, да и вообще всех тепловых агрегатов предприятия? И я вспомнила простое пояснение о том, кто такой сталевар – это повар, который варит вкусные щи, положив все необходимые ингредиенты в кастрюлю. Ее, то есть сталеплавильную печь, а также печки для «пирожков и булочек» – металлопроката – подготавливают специалисты, работающие с огнеупорными материалами. Для этого необходимы не только обширные знания, конструкторские и строительные навыки, но и творческое мышление.

Наталья Покрепа.

Наталья Покрепа.

Наталья Покрепа с воодушевлением рассказывает о том, как работники переживают за оборудование, постоянно работают над тем, чтобы придумать новые технологические цепочки. Побывав на «Красном Октябре», убеждаешься в том, что сегодня все его сотрудники – настоящие патриоты завода. И каждый из них готов подписаться под словами, которыми Наталья Покрепа завершает свое эссе: «Без моей профессии завод «Красный Октябрь» не являлся бы градообразующим сердцем моего города!».

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