2019-09-16T09:25:01+03:00
Недвижимость

Региональный оператор работает с юридическими лицами дистанционно

Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области налаживает взаимодействие с юридическими лицами через электронный документооборот
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Фото: УОФото: УО
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По многочисленным обращениям от потребителей, ООО «Управление отходами - Волгоград» организовало возможность обмена документами с юридическими лицами через систему СБИС и ДИАДОК. Данный вид взаимодействия удобен в первую очередь для потребителей, которые находятся в области и не имеют возможности частых выездов в Волгоград. Посредством электронного документооборота реализовывается весь цикл договорных отношений: подача заявления на заключение договора, отправление расчетных документов, а также обмен актами о произведенной работе.

Юридические лица могут лично обратиться по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14Б, а также по номеру 8 (8442) 26-82-67.

Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48.

Прием обращений от всех абонентов осуществляется на электронную почту info@uo34.ru.

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