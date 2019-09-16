Региональный оператор работает с юридическими лицами дистанционно

По многочисленным обращениям от потребителей, ООО «Управление отходами - Волгоград» организовало возможность обмена документами с юридическими лицами через систему СБИС и ДИАДОК. Данный вид взаимодействия удобен в первую очередь для потребителей, которые находятся в области и не имеют возможности частых выездов в Волгоград. Посредством электронного документооборота реализовывается весь цикл договорных отношений: подача заявления на заключение договора, отправление расчетных документов, а также обмен актами о произведенной работе.

Юридические лица могут лично обратиться по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14Б, а также по номеру 8 (8442) 26-82-67.

Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48.

Прием обращений от всех абонентов осуществляется на электронную почту info@uo34.ru.