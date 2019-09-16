Нарывается на штраф: велоактивист самовольно перестроил схему движения в центре города

С каждым месяцем баталии между автомобилистами и велосипедистами становятся ожесточенней и со страниц в социальных сетях уходят на улицы города. Весной власти изменили схему движения на площади Павших Борцов с учетом мнения велосипедистов, чем вызвали возмущение многих владельцев машин.

В субботу на перекрестке Чуйкова и Комсомольской напротив Памятника мирным жителям Сталинграда часть улицы перекрыли водоналивные баки. Таким образом, автомобилисты, следующие в сторону набережной, лишились одной полосы. Правда, на этот раз поступок был самовольным и ни с кем не согласованным.

Наливные баки в таком виде простояли один день. Фото: Михаил Соломонов

Подобное самоуправство возмутило автомобилистов.

- Деятельность так называемого "велоактивиста" Соломонова преступна, и если кто-то до эпизода с водоналивными блоками на перекрестке Комсомольская-Чуйкова думал иначе, теперь имеют возможность в этом убедиться. Слова Михаила расходятся с делом - в свой любимый слоган "город для людей" он вкладывает своими действиями фактический смысл "город без автомобилей". При этом сам же Соломонов не устает повторять, что не делит жителей на категории пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Я абсолютно согласен с ним, что нет противостояния "велосипед - автомобиль" - сам езжу на машине, велосипеде, надеюсь также сесть в скором будущем на мотоцикл. Но есть непреодолимые противоречия между фанатичным в своем упорстве вредительством, направленным на максимальное затруднение движения в Волгограде, и попытками с другой стороны образумить "оптимизатора" как с помощью действующего законодательства, так и общечеловеческой логики, - говорит общественник Павел Евтюнин.

Уже на следующей день по жалобам волгоградцев на место выехали сотрудники ГИБДД и освободили проезжую часть. Ведь никто изменение схемы движения с полицией не согласовывал. Тем более, официально это не аварийный участок дороги.

- Сейчас наши сотрудники изучают запись с камер видеонаблюдения и выясняют всех причастных к незаконным действиям, - сообщили в ГИБДД по Волгоградской области. - Когда виновного найдут, пройдет проверка, и участников привлекут по статье 12.33 КоАП - умышленное создание помех в дорожном движении. Статья предусматривает наказание от 5 до 10 тысяч рублей.

Правда, сам Михаил Соломонов, главный велоактивист города, и не отрицает свою причастность к субботнему «перфомансу».

- Да, это было сделано самовольно. Просто мы хотели дать визуализацию того, как должен выглядеть этот аварийно-опасный перекресток. С такой «разметкой» пешеходам намного безопасней пересекать проезжую часть. Конечно, участок с другой стороны, когда автомобилисты поднимаются с набережной и обзор ограничен, намного опасней, но мы не могли его перекрыть, так как помешали бы движению. А этим перекрытием я не создал никакой аварийно-опасной ситуации. Мы оставили для проезда 4, 5 метра – по госту. Плюс, здесь шли аварийные работы, и баки пока не убрали. Так что здесь и так никто не ездил, - считает Михаил Соломонов.

Кстати, к грозящему штрафу Михаил относится с улыбкой: накажут - заплатит.

- Зато мы привлекли внимание. Я считаю, что нет отдельно автомобилистов, велосипедистов, пешеходов. Есть люди, которым в какой-то момент удобней принять на себя определенную роль. Наш город удобен для автомобилистов. Но хотелось бы, чтобы люди могли выбирать, кем быть. Этим и отличается комфортная городская среда от нашей. Но пока это есть только в европейских городах.

Михаил прав в том, что город должен быть удобен и безопасен для всех участников дорожного движения. В том числе и для автомобилистов. Но про последнее он, видимо, забыл.

ОФИЦИАЛЬНО

- Водоналивные блоки ограждали участок на пересечении улиц Чуйкова и Комсомольской, где ведутся работы по обновлению ливневой канализации. Официальных предложений по изменению схемы движения на данном участке улично-дорожной сети в муниципалитет не поступало. Блоки были оперативно возвращены службами на место. Принятие мер по данному вопросу относится к компетенции правоохранительных органов, - прокомментировали "КП-Волгоград" в мэрии.