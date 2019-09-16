2019-09-16T13:36:16+03:00
Общество

Со вкусом ванили или муската: в Астрахани выращивают уникальные арбузы

«Комсомолка» узнала, когда можно будет попробовать необычные бахчевые
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Настоящая арбузная радуга. Фото: Анастасия СоколоваНастоящая арбузная радуга. Фото: Анастасия Соколова
Изменить размер текста:

Сейчас уже мало кого удивишь желтым арбузом. Если раньше покупатели относились к диковинке настороженно, то теперь покупают в три раза дороже красных ради экзотики на столе. Но не исключено, что через пару лет мы будем есть арбузы с привкусом ванили или с нотками лимона. Над этим трудятся астраханские селекционеры.

Свои новинки они представили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Особенно впечатлил чиновника белый арбуз с ванильным вкусом.

Вкус необычных бахчевых оценил и новый астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Фото: Анастасия Соколова

Вкус необычных бахчевых оценил и новый астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Фото: Анастасия Соколова

- Мы создаем арбузную радугу. Желтыми и оранжевыми арбузами уже никого не удивить – они есть в каждом приличном гастрономе. Сейчас мы трудимся над созданием зеленого и белого сорта. Есть уже достойные образцы. Сладкие. У них помимо вкуса арбуза есть и дополнительные нотки. Кто-то чувствует лимон, кто-то ваниль, а кто-то вкус мускатного ореха, - говорит директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.

По словам селекционера, поначалу то, что получалось, было малосъедобным. Ведь обычные сорта скрещивали с дикими арбузами, которые на вкус как вата. Но постепенной селекцией удалось усилить сладость и сделать белый и зеленый цвета. Достигается это опылением женского и мужского цветка.

Белые и зеленые арбузы могут появится в продаже года через два. Фото: Анастасия Соколова

Белые и зеленые арбузы могут появится в продаже года через два. Фото: Анастасия Соколова

Кстати, новые сорта гипоаллергенны, то есть полакомиться полосатиком смогут и те, кто до этого только мечтал о сладкой мякоти. Правда, новые виды еще не проходили государственные испытание, это планируют сделать года через два, когда селекционеры узнают мнение как можно большего количества дегустаторов. Если арбуз будет популярен, его семена будут продавать уже фермерам и необычный продукт появится на прилавках.

Арбузы на разный вкус и кошелек. Фото: Анастасия Соколова

Арбузы на разный вкус и кошелек. Фото: Анастасия Соколова

Кстати, стоить он будет все же дороже, чем красный арбуз. За экзотику придется доплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградские депутаты на первом заседании должны решить судьбу больницы возле ВолГУ
В Волгоградской области дополнительно отремонтируют 52 дороги
Директор МУПа пойдет под суд за неработающую канализацию
В Волгограде в районе «Соснового бора» горит сухая трава
В «Роторе» два новых тренера
Астраханец приятной наружности обчистил даму, пока она была в душе
В Казахстан пытались переправить 44 килограмма черной икры
Волгоградских военнослужащих научили расслабляться и релаксировать
Под Волгоградом из-за неуступчивого водителя в больницу попали две девочки
В Волжском "семерка" без водителя сбил двух 17-летних пешеходов
С начала года волгоградцы проели в кафе и ресторанах почти 10 миллиардов рублей
В Астрахани будут судить семерых уклонистов
Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»
Волгоградцев ждет теплая погода с ветром и кратковременными дождями
Проект «Первая улица Мира» посетили более 25 тысяч волгоградцев
В Астрахани заключенный напал на замначальника охраны