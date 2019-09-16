Со вкусом ванили или муската: в Астрахани выращивают уникальные арбузы

Сейчас уже мало кого удивишь желтым арбузом. Если раньше покупатели относились к диковинке настороженно, то теперь покупают в три раза дороже красных ради экзотики на столе. Но не исключено, что через пару лет мы будем есть арбузы с привкусом ванили или с нотками лимона. Над этим трудятся астраханские селекционеры.

Свои новинки они представили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Особенно впечатлил чиновника белый арбуз с ванильным вкусом.

Вкус необычных бахчевых оценил и новый астраханский губернатор Игорь Бабушкин. Фото: Анастасия Соколова

- Мы создаем арбузную радугу. Желтыми и оранжевыми арбузами уже никого не удивить – они есть в каждом приличном гастрономе. Сейчас мы трудимся над созданием зеленого и белого сорта. Есть уже достойные образцы. Сладкие. У них помимо вкуса арбуза есть и дополнительные нотки. Кто-то чувствует лимон, кто-то ваниль, а кто-то вкус мускатного ореха, - говорит директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.

По словам селекционера, поначалу то, что получалось, было малосъедобным. Ведь обычные сорта скрещивали с дикими арбузами, которые на вкус как вата. Но постепенной селекцией удалось усилить сладость и сделать белый и зеленый цвета. Достигается это опылением женского и мужского цветка.

Белые и зеленые арбузы могут появится в продаже года через два. Фото: Анастасия Соколова

Кстати, новые сорта гипоаллергенны, то есть полакомиться полосатиком смогут и те, кто до этого только мечтал о сладкой мякоти. Правда, новые виды еще не проходили государственные испытание, это планируют сделать года через два, когда селекционеры узнают мнение как можно большего количества дегустаторов. Если арбуз будет популярен, его семена будут продавать уже фермерам и необычный продукт появится на прилавках.

Арбузы на разный вкус и кошелек. Фото: Анастасия Соколова

Кстати, стоить он будет все же дороже, чем красный арбуз. За экзотику придется доплатить.