Строительные отходы должны вывозить компании, имеющие лицензию

Во время сноса зданий, строительства и капитального ремонта образуется немало мусора. Это и древесина, и лом кирпичной кладки, и бетон, и железобетон, и прочий хлам. Все это не является твердыми коммунальными отходами и относится к строительным отходам. Вывозить такой мусор могут лишь компании, которые имеют лицензию на транспортирование отходов 3-го и 4-го классов опасности.

- Строительные отходы могут отправить на размещение на полигон или на утилизацию, если у организации имеется лицензия на данный вид деятельности. Из таких отходов возможно изготовление строительной крошки, щебня, - поясняет региональный оператор по обращению с ТКО «Управление отходами - Волгоград».

Утилизировать строительный мусор с промышленных территорий должны организации, которые занимаются демонтажом, строительством или ремонтом зданий. Для этого необходимо обращаться в компании, имеющие лицензию на транспортировку. Проверить наличие таковой можно на сайте ЕГИС УОИТ, по ИНН или по названию. А вот случайные мусоровывозящие компании, найденные по объявлению в интернете, с большой долей вероятности могут вывезти отходы в ближайший овраг на несанкционированную свалку.